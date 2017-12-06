На фото победительница конкурса в 2016 году.
В Туле выберут маму года
В финале конкурса участниц ждут интересные задания.
В Туле выберут маму года. Финал конкурса состоится в молодежном центре «Родина» 8 декабря в 15.00.
27 ноября состоялся отборочный тур конкурса, в котором смогли принять участие женщины любого возраста, имеющие детей. По итогам первого тура в финал прошли шесть участниц, которые и поборются за почетное звание «Мама года».
В финале конкурса участницам предстоит выполнить следующие конкурсные задания:
- «визитка» (видео-презентация о своей семье);
- творческий номер;
- интеллектуальный конкурс «Страна детства» (участницам предстоит ответить на каверзные вопросы по мотивам сказок, песен и фильмов);
- дефиле в вечерних платьях.
Также каждая участница представит домашнее задание: кулинарный конкурс «Мама может».