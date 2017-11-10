Фестиваль «Джазовая провинция» в Туле: Джаз как образ жизни

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

9 ноября на сцену Тульской областной филармонии вышли 18 музыкантов из разных уголков земного шара, объединенных любовью к музыкальной импровизации.

Фестиваль «Джазовая провинция» существует в России уже 22 года, и за это время на различных концертных площадках ЦФО собрал сотни звезд мирового джаза и сотни тысяч поклонников музыкальной импровизации. В этом году он посвящен 100-летию со дня рождения леди джаза Эллы Фицджеральд.

Хедлайнер фестиваля «Джазовая провинция» Леонид Винцкевич:

Леонид Винцкевич – Мы рады, что независимо от разных политических амбиций фестиваль собирает на одной площадке музыкантов из разных уголков мира. Я даже рад, что наступило такое время, когда на языке джаза говорят поверх политических барьеров. Еще 20 лет назад говорили, что джаз вышел из моды. Хочу успокоить всех поклонников этого музыкального направления — разговоры о том, что джаз закончился, ведутся по всему миру последние 100 лет. А вообще, язык джаза — это повод быть вместе. За историю фестиваля мы получили всевозможные премии, нам, конечно, хотелось бы получить поддержку Министерства культуры. Для нас джаз — это не профессия, это страсть, любовь и образ жизни. Я бы хотел сказать слова благодарности всем, кто поддерживает фестиваль.

Дмитрий Илугдин, джазмен:

Дмитрий Илугдин – Я начал участвовать в «Джазовой провинции» еще лет 10 назад в составе ансамбля «Арсенал» Алексея Козлова. И вот сегодня я уже здесь со своим собственным проектом «Дмитрий Илугдин Трио». Мы представим программу своего будущего альбома, будем выступать вместе с чудесной певицей Алиной Ростоцкой. В Туле я был пять лет назад, и у меня остались только самые приятные воспоминания о тульских зрителях. Жители вашего города очень добрые, благодарные, отзывчивые и по-джазовому адекватные.

Алексей Штукин, организатор фестиваля в Тульской области:

Алексей Штукин – Сегодня на эту сцену выйдут 18 музыкантов из разных стран. И каждый из них — звезда джаза. За время, как я начал заниматься организацией, у меня полностью поменялся музыкальный вкус, джаз — это любовь! В 2008 году хэдлайнерами фестиваля были The New York Voices, на счету этой группы 16 премий «Грэмми», а билеты на концерт в Нью-Йорке практически невозможно достать. А в Туле послушать этот легендарный бэнд собралось всего около 200 человек, жители нашего города даже не знали, кто это. И вот теперь спустя 9 лет фестиваль собирает полные залы. Приятно, что год от года поклонников музыкальной импровизации в нашем городе становится все больше. Более того, в Туле собираются музыканты, создаются группы, которые играют джаз. И это очень талантливые ребята! Вполне возможно, через несколько лет в числе участников международного фестиваля джаза появятся и тульские имена.

На суд тульского зрителя свои программы представил интернациональный состав музыкантов: «Дмитрий Илугдин Трио» из России, «Анке Трио» из Германии, голландско-бразильский дуэт Kemenade Duo и совместный проект российских и американских музыкантов — «Vintskevich & Taylor Project».

Гостья из Германии Анке Хельфрих поблагодарила тульских зрителей за тепло и радушный прием, а организаторов фестиваля — за возможность стать частью этого проекта.

Анке Хельфрих.

– Быть частью фестиваля — огромное удовольствие. Вместе с нами на этой сцене музыканты из разных стран, несмотря на политическую ситуацию. Поэтому идеи основателей джаза — любовь, мир, верность музыке — сегодня актуальны как никогда.

Зрители поделились с Myslo своими мыслями о джазе и его влиянии на жизнь нашего города.

Ольга Бахарева – Мне очень нравится «Джазовая провинция», я постоянно хожу на этот фестиваль. Джазом я прониклась не так давно — лет 5 назад. Я точно знаю, что будет хорошая музыка, доброжелательная атмосфера, мне всё очень нравится! Это отличный способ провести вечер.

Николай Чибисов – Я на фестивале в третий раз. Любовь к джазу мне привил одноклассник. Для меня джаз — один из видов высокого искусства. Импровизация всегда притягивает, она каким-то невероятным способом создает домашнюю атмосферу. Это очень здорово.

Павел Ольшанский – Любовь к этому направлению началась еще в 70-х с прослушивания «вражеских» голосов. А в прошлом году в пригороде Лондона мы совершенно случайно попали на выступление нескольких джазменов. Очень интересно посмотреть на тульский фестиваль. Мы ждем эклектики, хорошей музыки. «Джазовая провинция» вызвала необычайно высокий интерес среднего класса к самой разнообразной и самой живой музыке. Джаз всегда отображает сложную, но настоящую жизнь, которая происходит именно сейчас.

Ирина Ольшанская – Джаз — это наше семейное увлечение. И даже классический джаз в его разнообразии не перестает быть актуальным даже спустя 50 или 100 лет, что выгодно его отличает от классической музыки других направлений. Джаз может категорически нравиться, либо категорически не нравиться.

Инна Орлова – Я сегодня пришла на «Джазовую провинцию» вместе с сыном. Мы оба поклонники джаза. Моя любовь к этому направлению зародилась еще в детстве, когда я посещала музыкальную школу. Даниилу сейчас 8 лет, и два года из них он разделяет мое увлечение. Самый первый концерт, на котором побывал сын, был именно джазовым. А такой фестиваль как «Джазовая провинция» очень интересен, мне кажется, всем возрастам, да вообще всем жителям нашего города.

Вместе с музыкантами в этот вечер на сцену вышли финалистка шоу «Голос» Ксения Коробкова и конкурса «Большой джаз» Алина Ростоцкая.