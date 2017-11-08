Жители коттеджного поселка в Туле: нас заставляют сносить наши дома
Собственники бывшего поселка 12 лет Октября были возмущены тем, что у них собираются отобрать дорогу. Но теперь под угрозой оказались и их дома.
Коттеджный поселок 12 лет Октября появился в 1998-2003 годах. Дома с прилегающими придомовыми проездами строились региональным Фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования на деньги сегодняшних собственников.
Оплатили жильцы всё: проекты и возведение домов, благоустройство территории, проведение коммуникаций, дорогу и заборы. Больше 15 лет поселок жил спокойно, но после начала строительства нового ЖК «Зеленстрой-2» всё изменилось.
В новом микрорайоне началось возведение детского сада и школы. Но вот беда – к будущим учебным заведениям нет дороги. Решить эту проблему решили за счет поселка. В 2013 году Соловьиный и Тополиный проезды были оформлены в собственность города. И это жителей, естественно, возмутило.
Алексей Кирюнин
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Вот это место (дорогой назвать его язык не поворачивается) администрация города считает автомобильной дорогой.
Собственники домов считают попытку организации сквозного проезда транспорта через территорию незаконной, нарушающей градостроительные нормы и нормы безопасности пешеходов, так как никаких тротуаров в поселке тоже не предусмотрено.
– Администрация предоставляет в суд данные о том, что дороги оформлены в собственность Тулы по документам 1965 и 1996 года, но они не соответствуют действительности. В 2001 году согласно решению Тульской городской Думы № 53/956 проезды получили названия как вновь созданные линейные объекты, – рассказывают жители.
Что интересно: о том, что со строительством школы и детского сада возникнет транспортная проблема, знали все. Об этом говорили еще в 2008 году на публичных слушаниях по комплексу «Зеленстрой-2». Но на месте дублера проспекта Ленина появился торговый центр «СПАР».
Тогда дополнительную дорогу решили пустить через дворовую территорию дома №116 по пр. Ленина, но жители отстояли её.
Теперь, вероятно, кроме сквозного проезда по коттеджному поселку вариантов больше не осталось:
Перепад между уровнем расположения поселка и школы составляет почти 2 метра, уклон около 30 градусов. Дорога (если она все-таки будет) получится экстремальной.
Сейчас помимо войны за дорогу собственникам приходится отстаивать и квадратные метры за своим забором. Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области предъявило гражданские иски к собственникам домов в связи с самозахватом земель. Нарушения нашли у владельцев 24 участков.
– Межеванием участков до строительства занимался Фонд, собственникам дома и участки передавались уже с заборами по актам Госкомиссии. В технических паспортах БТИ были указаны фактические размеры землепользования, в том виде, в котором они существуют и сейчас. Заборы никто не передвигал. Но спустя 15 лет нас назвали самозахватчиками земли! — говорят жители.
Узаконить несоответствие собственники участков теперь не могут.
Многие участки выходят за границу «красных линий», которые разграничивают места общего пользования и частные территории.
Причем эти самые «красные линии» появились только в 2014 году. Почему при их разметке не учли уже построенные дома, непонятно. Чтобы защитить свои права, собственники обратились в суд с требованием отменить постановление о «красных линиях» и признании подъездов к домам автомобильной дорогой.
– Если наш поселок размечен неправильно, мы готовы переделать документы. Площади, которые нам якобы нужно освободить, небольшие – от 50 до 100 метров. У меня, например, 73 метра, но «красная линия» проходит по пристроенной к дому беседке и гаражу. Получается, мне нужно разбирать постройку, — возмущается Алексей Кирюнин. — А ведь мы ни в чем не виноваты. Возможно, погрешности появились и из-за того, что раньше измерения делали по рулетке, а сейчас по спутнику. В наше положение входить никто не хочет, нам даже не показывают оригиналы документов, по которым построили эти «красные линии». Это наводит на мысль о том, что документы сфальсифицированы!
Юрий Кутлин
– Мы делали все по закону, а через 15 лет узнали, что занимаемся самозахватом. Провели такие «красные линии», одна из которых проходит через часть дома, согласно другой нужно перенести забор, — говорит Юрий Кутлин. — Передвинуть забор — это целая проблема. Он капитальный из арматуры с бетонным фундаментом. Сложилось ощущение, что линии начертили, сидя в кабинете. А нам с этим жить.
В судебных разбирательствах замешаны почти все собственники коттеджного поселка. Каждое дело о сносе рассматривается в отдельности. Но пока суд на стороне администрации. В иске жителей поселка о признании «красных линий» недействительными 7 ноября Привокзальный районный суд тоже отказал. Но собственники не сдаются и намерены подать апелляцию в Тульский областной суд.
Игорь Минаев
– Чтобы проводить «красные линии», специалисты должны были выезжать на местность, но никто их там не видел, — говорит житель поселка Игорь Минаев. — Я строил дорогу за свои деньги, это написано в акте передачи. Как это дорожное покрытие было признано сначала бесхозным, а потом было переведено в статус автомобильных дорог? Мы не можем понять этого.
Этот вопрос Myslo задал начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексею Сергеевичу Крыгину. Но оперативно получить ответ не удалось. Myslo следит за развитием событий.