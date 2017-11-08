Жители коттеджного поселка в Туле: нас заставляют сносить наши дома

Фото Дмитрия Дзюбина.

Собственники бывшего поселка 12 лет Октября были возмущены тем, что у них собираются отобрать дорогу. Но теперь под угрозой оказались и их дома.

Коттеджный поселок 12 лет Октября появился в 1998-2003 годах. Дома с прилегающими придомовыми проездами строились региональным Фондом развития жилищного строительства и ипотечного кредитования на деньги сегодняшних собственников.

Оплатили жильцы всё: проекты и возведение домов, благоустройство территории, проведение коммуникаций, дорогу и заборы. Больше 15 лет поселок жил спокойно, но после начала строительства нового ЖК «Зеленстрой-2» всё изменилось.

В новом микрорайоне началось возведение детского сада и школы. Но вот беда – к будущим учебным заведениям нет дороги. Решить эту проблему решили за счет поселка. В 2013 году Соловьиный и Тополиный проезды были оформлены в собственность города. И это жителей, естественно, возмутило.

Алексей Кирюнин – Застройщик ЖК «Зеленстрой-2» решил минимизировать свои издержки по строительству и вместо того, чтобы построить новую удобную дорогу в объезд поселка, решил воспользоваться нашей, — говорит один из собственников Алексей Кирюнин. — На месте наших домов был пустырь, мы построили за свои деньги подъезды к домам, но они не отвечают требованиям автомобильных дорог ни по ширине, ни по толщине покрытия. Половина из них вообще сделана из тротуарной плитки! Как по ним будет ездить транспорт? Тем более прямо под дорогами проходят коммуникации, находящиеся в нашей собственности. Большой поток автомобилей разрушит их. И это уже не первая попытка строительной компании сэкономить за наш счет. Сначала хотели встроить канализацию нового ЖК в нашу, но это, слава богу, не получилось технически.

Вот это место (дорогой назвать его язык не поворачивается) администрация города считает автомобильной дорогой.

Собственники домов считают попытку организации сквозного проезда транспорта через территорию незаконной, нарушающей градостроительные нормы и нормы безопасности пешеходов, так как никаких тротуаров в поселке тоже не предусмотрено.

– Администрация предоставляет в суд данные о том, что дороги оформлены в собственность Тулы по документам 1965 и 1996 года, но они не соответствуют действительности. В 2001 году согласно решению Тульской городской Думы № 53/956 проезды получили названия как вновь созданные линейные объекты, – рассказывают жители.

Что интересно: о том, что со строительством школы и детского сада возникнет транспортная проблема, знали все. Об этом говорили еще в 2008 году на публичных слушаниях по комплексу «Зеленстрой-2». Но на месте дублера проспекта Ленина появился торговый центр «СПАР».

Тогда дополнительную дорогу решили пустить через дворовую территорию дома №116 по пр. Ленина, но жители отстояли её.

Теперь, вероятно, кроме сквозного проезда по коттеджному поселку вариантов больше не осталось:

Перепад между уровнем расположения поселка и школы составляет почти 2 метра, уклон около 30 градусов. Дорога (если она все-таки будет) получится экстремальной.

Сейчас помимо войны за дорогу собственникам приходится отстаивать и квадратные метры за своим забором. Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области предъявило гражданские иски к собственникам домов в связи с самозахватом земель. Нарушения нашли у владельцев 24 участков.

– Межеванием участков до строительства занимался Фонд, собственникам дома и участки передавались уже с заборами по актам Госкомиссии. В технических паспортах БТИ были указаны фактические размеры землепользования, в том виде, в котором они существуют и сейчас. Заборы никто не передвигал. Но спустя 15 лет нас назвали самозахватчиками земли! — говорят жители.

Узаконить несоответствие собственники участков теперь не могут.

Многие участки выходят за границу «красных линий», которые разграничивают места общего пользования и частные территории.

Причем эти самые «красные линии» появились только в 2014 году. Почему при их разметке не учли уже построенные дома, непонятно. Чтобы защитить свои права, собственники обратились в суд с требованием отменить постановление о «красных линиях» и признании подъездов к домам автомобильной дорогой.

– Если наш поселок размечен неправильно, мы готовы переделать документы. Площади, которые нам якобы нужно освободить, небольшие – от 50 до 100 метров. У меня, например, 73 метра, но «красная линия» проходит по пристроенной к дому беседке и гаражу. Получается, мне нужно разбирать постройку, — возмущается Алексей Кирюнин. — А ведь мы ни в чем не виноваты. Возможно, погрешности появились и из-за того, что раньше измерения делали по рулетке, а сейчас по спутнику. В наше положение входить никто не хочет, нам даже не показывают оригиналы документов, по которым построили эти «красные линии». Это наводит на мысль о том, что документы сфальсифицированы!

Юрий Кутлин – Мы делали все по закону, а через 15 лет узнали, что занимаемся самозахватом. Провели такие «красные линии», одна из которых проходит через часть дома, согласно другой нужно перенести забор, — говорит Юрий Кутлин. — Передвинуть забор — это целая проблема. Он капитальный из арматуры с бетонным фундаментом. Сложилось ощущение, что линии начертили, сидя в кабинете. А нам с этим жить.

В судебных разбирательствах замешаны почти все собственники коттеджного поселка. Каждое дело о сносе рассматривается в отдельности. Но пока суд на стороне администрации. В иске жителей поселка о признании «красных линий» недействительными 7 ноября Привокзальный районный суд тоже отказал. Но собственники не сдаются и намерены подать апелляцию в Тульский областной суд.

Игорь Минаев – Чтобы проводить «красные линии», специалисты должны были выезжать на местность, но никто их там не видел, — говорит житель поселка Игорь Минаев. — Я строил дорогу за свои деньги, это написано в акте передачи. Как это дорожное покрытие было признано сначала бесхозным, а потом было переведено в статус автомобильных дорог? Мы не можем понять этого.

Этот вопрос Myslo задал начальнику управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексею Сергеевичу Крыгину. Но оперативно получить ответ не удалось. Myslo следит за развитием событий.