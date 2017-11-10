Тульские власти исследуют подземные воды возле нового кладбища
Исследование займет чуть меньше месяца. О том, что на период проведения экспертиз захоронение будет остановлено, не сообщается.
О том, что поселок Плеханово будет соседствовать с кладбищем, жители узнали случайно, всё, как в фильме ужасов, – отправились по грибы в посадку и наткнулись на несколько свежих могил в поле. Тут же возник резонный вопрос: на каком основании здесь хоронят? Обратились в администрацию поселка, и выяснилось, что кладбище вполне законное: территория относится к селу Хрущево и с сентября уже начались захоронения. Земля была переведена в соответствующую категорию в конце сентября, а хоронить начали раньше: дата смерти первого захороненного на поле – 26 августа 2017 года.
Разрешение на организацию кладбища давали еще власти бывшего Ленинского района. Правда, земли переведены из категории сельхозугодий в кладбище только 27 сентября 2017 года. Категория изменена, но по соседству сельхозполя остаются. Как и поселок Плеханово, до которого коротким путем около 300 метров.