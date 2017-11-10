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Тульские власти исследуют подземные воды возле нового кладбища
фото Юлии Александрвой.

Тульские власти исследуют подземные воды возле нового кладбища

Исследование займет чуть меньше месяца. О том, что на период проведения экспертиз захоронение будет остановлено, не сообщается.

По вопросу организации кладбища вблизи поселка Плеханово сегодня состоялась встреча с жителями. Об этом Myslo сообщали в пресс-службе администрации Тулы.
 
«На встрече жители были проинформированы, что нормативно-правовые акты, которые имеются в администрации города Тулы, определяют данный участок, как кладбище», – говорится в сообщении, подготовленном главой Зареченского территориального округа Максимом Щербаковым.
 
При этом сообщается, что до 5 декабря будут проведены дополнительные исследования по уровню подземных вод. О результатах исследования жителей проинформируют.
 
Будут ли продолжаться захоронения на период проведения экспертиз, власти не сообщили.
 
 
 

О том, что поселок Плеханово будет соседствовать с кладбищем, жители узнали случайно, всё, как в фильме ужасов, – отправились по грибы в посадку и наткнулись на несколько свежих могил в поле. Тут же возник резонный вопрос: на каком основании здесь хоронят? Обратились в администрацию поселка, и выяснилось, что кладбище вполне законное: территория относится к селу Хрущево и с сентября уже начались захоронения. Земля была переведена в соответствующую категорию в конце сентября, а хоронить начали раньше: дата смерти первого захороненного на поле – 26 августа 2017 года. 

Разрешение на организацию кладбища давали еще власти бывшего Ленинского района. Правда, земли переведены из категории сельхозугодий в кладбище только 27 сентября 2017 года. Категория изменена, но по соседству сельхозполя остаются. Как и поселок Плеханово, до которого коротким путем около 300 метров.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:25 0
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Люди
Максим Щербаков
Место
ПлехановоТула

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