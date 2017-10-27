Юные тулячки приняли участие в Московской неделе моды

На «Неделе моды в Москве. Сделано в России» состоялся показ новой коллекции pret-a-porter сезона весна-лето 2017/18 российского дизайнерского бренда эксклюзивной одежды премиум класса FUNNY SUNNY.

В показе бренда в 38-м сезоне Недели моды приняли участие великолепные модели из 9 регионов нашей страны. Красавицы из Москвы, Екатеринбурга, Тулы, Нижнего Тагила, Новомосковска, Самары, Верхней Салды, Курска и Севастополя прошлись по главному подиуму страны в платьях ручной работы.

Тулу представляли три юные модели агентства Linda: Аделина, Арина и Арфения.

Гости показа оценили уровень подготовки тульских моделей, все выходы юных красавиц сопровождались овациями.

Специальным гостем и участницей показа стала Ариадна Волочкова, дочь известной балерины Анастасии Волочковой.