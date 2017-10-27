30 октября в Центральном округе Тулы не будет воды

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В понедельник, 30 октября, в Туле на ул. Железняка, 2 будут проводиться плановые ремонтные работы систем водоснабжения. В связи с этим с 9.30 и до окончания работ не будет воды в частном секторе по адресам: