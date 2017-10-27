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30 октября в Центральном округе Тулы не будет воды
Фото forpost-sevastopol.ru

30 октября в Центральном округе Тулы не будет воды

От водоснабжения отключат частный сектор.

В понедельник, 30 октября, в Туле на ул. Железняка, 2 будут проводиться плановые ремонтные работы систем водоснабжения. В связи с этим с 9.30 и до окончания работ не будет воды в частном секторе по адресам:

  • ул. Циолковского,
  • ул. Чекалина,
  • ул. Щорса,
  • ул. Пархоменко,
  • ул. О. Кошевого,
  • пер. Врубовый,
  • пер. Циолковского,
  • пер. Отбойный,
  • пер. Пархоменко,
  • пер. О. Кошевого.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:30 0
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