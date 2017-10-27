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30 октября в Центральном округе Тулы не будет воды
От водоснабжения отключат частный сектор.
В понедельник, 30 октября, в Туле на ул. Железняка, 2 будут проводиться плановые ремонтные работы систем водоснабжения. В связи с этим с 9.30 и до окончания работ не будет воды в частном секторе по адресам:
- ул. Циолковского,
- ул. Чекалина,
- ул. Щорса,
- ул. Пархоменко,
- ул. О. Кошевого,
- пер. Врубовый,
- пер. Циолковского,
- пер. Отбойный,
- пер. Пархоменко,
- пер. О. Кошевого.
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