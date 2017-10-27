В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Житель Новомосковска, скрываясь от задержания, прокатил на капоте полицейских
Сотрудники отдела специального назначения «Гром» получили тяжкий вред здоровью.
По версии следствия, днем 26 октября в Новомосковске в рамках проведения операции по противодействию незаконному обороту наркотиков сотрудники отдела специального назначения «Гром» УМВД России по Тульской области остановили автомобиль с людьми.
Находившиеся в нем молодые люди не захотели выходить из машины. В ответ на законные требования сотрудников полиции, находившийся за рулем 26-летний житель Новомосковска, желая избежать задержания и личного досмотра, начал сдавать назад на автомобиле. Сначала он повредил полицейскую машину, а после провез на капоте сотрудников отряда спецназначения.
Старший оперуполномоченный получил перелом руки, а стажер черепно-мозговую травму и перелом руки.
Полученные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью.
Водителя задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти». Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.