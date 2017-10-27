Житель Новомосковска, скрываясь от задержания, прокатил на капоте полицейских

По версии следствия, днем 26 октября в Новомосковске в рамках проведения операции по противодействию незаконному обороту наркотиков сотрудники отдела специального назначения «Гром» УМВД России по Тульской области остановили автомобиль с людьми.

Находившиеся в нем молодые люди не захотели выходить из машины. В ответ на законные требования сотрудников полиции, находившийся за рулем 26-летний житель Новомосковска, желая избежать задержания и личного досмотра, начал сдавать назад на автомобиле. Сначала он повредил полицейскую машину, а после провез на капоте сотрудников отряда спецназначения.

Старший оперуполномоченный получил перелом руки, а стажер черепно-мозговую травму и перелом руки.

Полученные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

Водителя задержали. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти». Санкция по статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.