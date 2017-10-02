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«Баронеты» в Тульском цирке: медведи, лошади и лилигры
Фото Алексея Пирязева.

«Баронеты» в Тульском цирке: медведи, лошади и лилигры

Шоу Гии Эрадзе «Баронеты» в самом разгаре. Myslo рассказывает, что зрителям ждать от нового спектакля.

О выступающих артистах и животных мы рассказывали здесь. Теперь — о самой программе.

Каждое представление «Баронеты» традиционно собирает аншлаг в разных городах России. Тула не исключение: зрители приходят в цирк задолго до начала спектакля, чтобы найти места, сфотографироваться, купить попкорн, игрушки для детей и другие приятные мелочи.

Но третий звонок мгновенно рассеивает суету. Зрители замирают, сцена заполняется артистами.

Как и большинство спектаклей, «Баронеты» открывает шоу-балет. Яркие перья, блестки, конфетти, стразы — костюмы танцовщиков поражают изысканностью и роскошью. Такой эффектный выход настраивает на не менее яркое продолжение: и вот на сцене появляются любимые всеми герои — Мальвина и Пьеро.

Зрители не успевают опомниться, как вдруг артисты взмывают под купол цирка. Сложные элементы, которые выполняют воздушные акробаты, завораживают настолько, что вы непроизвольно ощущаете себя причастным к большой светлой сказке.

Следующая новелла — «Императрица». В этом номере зритель оказывается в центре придворных интриг и страстей.

Жонглируя проблемами и возвышаясь над врагами, императрица легко справляется со всеми вызовами времени. А помогают ей в этом верные советники.

Новелла Екатерины Кореньковой «Аляска» переносит нас в зиму. Это единственный в мире номер, в котором на одном манеже мирно уживаются лучшие друзья человека (хаски и маламуты) и опасные северные волки-одиночки.

Обладательница Серебряной короны «Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова представляет публике сразу два сольных номера — «Невеста» и «Ангелы».

Сначала Татьяна, стоя на длинных тонких шпильках, выполняет сложные трюки на зеркальном шаре…

…а потом взмывает под купол цирка на воздушных полотнах. Этот номер выполняется без страховки!

Следующее зрелище «Баронеты» — «Па-де-карт», восточная тема. Трюки верхом на трех параллельно бегущих верблюдах, гибкие наездники и «девушки-павлины»… Да, в такое великолепие немудрено влюбиться!

Цыганская тема в шоу представлена двумя номерами.

«Цыганская любовь» — это история страсти, огня, буйства чувств. Финальный аккорд — прыжок наездника на лошади через скакалку — не имеет аналогов в мире. Дрессировщик Юрий Володченков признался: на постановку и репетицию этого трюка ушло больше трех лет.

А дрессировщики Екатерина и Алексей Плотниковы приготовили для зрителей настоящий праздник. Номер «Рома» — это пышная свадьба цыганского барона, танцующие медведи, озорные цыганки и удивительные гитаристы. Такая энергия зацепит любого гостя!

Побывают зрители и в американской пустыне. Сумасшедшие трюки в исполнении отважных джигитов племени «Апачи» и смелых амазонок заставляют зал взорваться!

Победители «Минуты славы» братья Геворг и Андраник Варданян привезли в Тулу удивительный номер. В образах шахматных королей они показывают невероятные трюки — сочетание силы, грации и атлетизма. Такого вы еще точно не видели!

Главные герои «Баронеты», конечно, дикие кошки. В номере Андрея и Натальи Широкаловых их 15.

На время их выступления арена ограждается плотной сеткой. Это защита зрителей от острых когтей и клыков хищников. Удивительно, но дрессировщики совсем не боятся своих грозных подопечных — спокойно глядят их, кормят, обнимают. Из-за этого даже публике начинается казаться, что перед ней не дикие звери, а милые и добрые домашние котята.

Выступление леопардов, черных пантер, тигров и лилигров — захватывающее зрелище. Во время сложных трюков читается характер каждого животного. Мы видим, кто сразу послушно выполняет команды, кто ленится, а кому нужен дополнительный стимул — лакомство. Это, честно, не менее интересно, чем шоу.

Отдельного внимания заслуживает клоунский дуэт НЭП (Мария Фролова и Эдуард Моисеев). Репризы веселой пары способны покорить как ребенка, так и взрослого зрителя.

Мария и Эдуард, постоянно соревнуясь друг с другом в остроумии, могут легко скрутить четверых мужчин в узел, научить зрителей считать и искренне смеяться над собой.

Шоу Гии Эрадзе «Баронеты» будет идти в Тульском цирке до 15 октября. Вы еще можете успеть насладиться невероятным зрелищем!

глас народа

Оля Калиничева, 11 лет, школьница:

– Программа впечатляет своей красочностью. Как животные выучили все приемы? Больше всего мне понравились номера с лошадьми: они четко выполняли свои задания. Обожаю лошадок. Наверное, поэтому и занимаюсь конным спортом.

Анна Люткова, 34 года, оперативный менеджер:

– Давно не была в цирке. В восторге от всего, что увидела! Конь, прыгающий через скакалку, — это нечто. Не все люди-то умеют это делать, а тут вдруг животное… Не представляю, сколько времени и сил нужно иметь, чтобы этого добиться. Понравились костюмы артистов. Они менялись так быстро, что я даже не успевала рассмотреть каждый.

Аркадий Щипаков, 46 лет, грузчик:

– Обожаю цирк с детства! Мне понравились и львы, и лошади, и верблюды, и гимнасты, и клоуны, и все на свете. Это восторг! Клоунам аплодировал стоя: до того прекрасные ребята. Вот только если они вызвали бы меня на сцену, я бы не пошел. Страшно как-то.

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 12:58 −3
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