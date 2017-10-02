Николай Наумов оставил должность директора Тульского цирка

Фото из архива Myslo.

В региональных СМИ уход Наумова с должности связывают с липовым дипломом. Однако сам Николай Николаевич опровергает эту версию:

– Этот шаг связан с переездом, — сообщил бывший директор Тульского цирка корреспонденту Myslo. — Мне поступило интересное предложение, от которого я не смог отказаться и подписал контракт на полгода. На новой работе я по-прежнему буду заниматься любимым делом — ставить спектакли. О возвращении в Тулу говорить еще рано. Посмотрим, что будет дальше.

В Росцирке Myslo пообещали прокомментировать ситуацию и назвать официальную причину ухода в самое ближайшее время.