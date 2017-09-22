новости
новости
Регистрация
В Туле ревнивец перерезал шею сопернику осколком бутылки

В Туле ревнивец перерезал шею сопернику осколком бутылки

Сразу после убийства подозреваемый сам сообщил в полицию о преступлении.

21 сентября в одной из квартир на улице Металлургов в Туле было обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний туляк.

По версии следствия, накануне вечером подозреваемый пришел в квартиру к бывшей сожительнице и ее новому возлюбленному. Из ревности гость устроил скандал, в ходе которого ударил своего соперника бутылкой по голове, а затем осколком перерезал ему шею. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сразу после убийства подозреваемый сам сообщил в полицию о преступлении.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:17 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
убийстворевность

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

17-летний туляк продал ростовчанкам несуществующую обувь
17-летний туляк продал ростовчанкам несуществующую обувь
Знакомьтесь: самые талантливые и дружные семьи Тулы!
Знакомьтесь: самые талантливые и дружные семьи Тулы!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.