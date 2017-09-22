В Туле ревнивец перерезал шею сопернику осколком бутылки

Сразу после убийства подозреваемый сам сообщил в полицию о преступлении.

21 сентября в одной из квартир на улице Металлургов в Туле было обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний туляк.

По версии следствия, накануне вечером подозреваемый пришел в квартиру к бывшей сожительнице и ее новому возлюбленному. Из ревности гость устроил скандал, в ходе которого ударил своего соперника бутылкой по голове, а затем осколком перерезал ему шею. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сразу после убийства подозреваемый сам сообщил в полицию о преступлении.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.