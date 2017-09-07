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Леонид Каневский снимает в Туле выпуск передачи «Следствие вели…»
Фото Татьяны Агибаловой.

Леонид Каневский снимает в Туле выпуск передачи «Следствие вели…»

О чем будет программа, актер пока держит в секрете. Известно одно: в ней будет отрывок про тульские пряники.

Известный актер и ведущий Леонид Каневский ведет съемки программы «Следствие вели…» на территории Тульского кремля. Главной героиней сюжета стала директор частного музея «Музей международного пряника» Татьяна Агибалова.

Замысел таков: Леонид общается в Татьяной, а она преподносит ему главное тульское угощение – румяный пряник.

– Отведав угощение, Леонид произнес: «Ммм, великолепно!» – улыбается Татьяна Агибалова. – Приятно, что ему понравилась наша продукция. Мне было интересно узнать, что еще будет в выпуске, о чем ведущий будет рассказывать. Но это он оставил в секрете, сказав лишь: «Смотрите на канале НТВ». 

Возможно, Леонид Каневский снимает в Тульском кремле вовсе не «Следствие вели...», а совсем другую, новую передачу. Но это – уже совсем другая история.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:07 +3
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