В серьезном ДТП на Красноармейском проспекте в Туле пострадали дети

Фото Алексея Пирязева.

7 сентября около 15.00 на пересечении улицы Лейтейзена и Красноармейского проспекта в Туле столкнулись два автомобиля. Среди пострадавших - дети 8 и 14 лет.

Как стало известно Myslo, на оживленном перекрестке столкнулись две легковушки Ауди и Датсун.

Известно, что скорая увезла четырех пострадавших. Это семья с двумя детьми. Старшему ребенку, девочке, 14 лет. На момент госпитализации все были живы.

По словам очевидцев, среди пострадавших также была беременная женщина.

Информация о ДТП уточняется в региональном ГИБДД.