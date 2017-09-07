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В серьезном ДТП на Красноармейском проспекте в Туле пострадали дети
Фото Алексея Пирязева.

В серьезном ДТП на Красноармейском проспекте в Туле пострадали дети

7 сентября около 15.00 на пересечении улицы Лейтейзена и Красноармейского проспекта в Туле столкнулись два автомобиля. Среди пострадавших - дети 8 и 14 лет.

Как стало известно Myslo, на оживленном перекрестке столкнулись две легковушки Ауди и Датсун.

Известно, что скорая увезла четырех пострадавших. Это семья с двумя детьми. Старшему ребенку, девочке, 14 лет. На момент госпитализации все были живы. 

По словам очевидцев, среди пострадавших также была беременная женщина.

Информация о ДТП уточняется в региональном ГИБДД.

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