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Тула на 69-м месте экологического рейтинга субъектов РФ

Тула на 69-м месте экологического рейтинга субъектов РФ

Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам лета 2017 года.

Наш регион снова находится в хвосте экологического рейтинга (69-е место из 85), хотя и поднялся на три пункта по сравнению с прошлым рейтингом.

Первые и лучшие выглядят в рейтинге вот так (зеленый сектор):

В сравнении с нашими соседями по Центральному федеральному округу Тула выглядит так:

Мы на 15-м месте из 18.

– Ввиду проведения на территории РФ многочисленных мероприятий в рамках Года экологии мы впервые решили запросить у всех 85 регионов информацию об экологически значимых событиях за период с 1 июня по 31 августа, — говорит Андрей Нагибин, председатель правления «Зеленого патруля», член Общественного совета Росприроднадзора, эксперт Центра мониторинга проблем экологии и защиты лесов ОНФ. — На нашу просьбу откликнулись не все, лишь 45 субъектов прислали ответ на наш запрос.

Печально, но Тульская область вошла в число этих 45 субъектов.

– Поэтому неудивительно, что регионы, представившие наиболее полную, открытую и развернутую информацию о своей деятельности в области экологии, могли «подскочить» в рейтинге, — уточнил Андрей Нагибин.

Но есть и позитивные моменты. Так, Тульская область названа в числе регионов, где лучше всего справляются со стихийными свалками.

Специалисты «Зелёного патруля» в июле настоящего года анализировали статистическую информацию на сайте kartasvalok.ru. Так, в пятерку лидеров по количеству устраненных свалок входят: Татарстан, Тульская область, Ростовская область, Республика Марий Эл, Томская область.

В аутсайдерах же оказались: Ненецкий АО, Магаданская область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Камчатский край.

справка

Экологический рейтинг рассчитывается с 2007 года, публикуется четыре раза в год и отражает актуальное состояние экологии в регионах России за отчетный период, поскольку в основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.

Помимо информации из региональных СМИ в его основе – сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей, жалобы жителей на горячую линию «Зеленого патруля», материалы собственных полевых исследований и т. д.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:51 +1
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