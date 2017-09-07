Тула на 69-м месте экологического рейтинга субъектов РФ
Общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации» по итогам лета 2017 года.
Наш регион снова находится в хвосте экологического рейтинга (69-е место из 85), хотя и поднялся на три пункта по сравнению с прошлым рейтингом.
Первые и лучшие выглядят в рейтинге вот так (зеленый сектор):
В сравнении с нашими соседями по Центральному федеральному округу Тула выглядит так:
Мы на 15-м месте из 18.
– Ввиду проведения на территории РФ многочисленных мероприятий в рамках Года экологии мы впервые решили запросить у всех 85 регионов информацию об экологически значимых событиях за период с 1 июня по 31 августа, — говорит Андрей Нагибин, председатель правления «Зеленого патруля», член Общественного совета Росприроднадзора, эксперт Центра мониторинга проблем экологии и защиты лесов ОНФ. — На нашу просьбу откликнулись не все, лишь 45 субъектов прислали ответ на наш запрос.
Печально, но Тульская область вошла в число этих 45 субъектов.
– Поэтому неудивительно, что регионы, представившие наиболее полную, открытую и развернутую информацию о своей деятельности в области экологии, могли «подскочить» в рейтинге, — уточнил Андрей Нагибин.
Но есть и позитивные моменты. Так, Тульская область названа в числе регионов, где лучше всего справляются со стихийными свалками.
Специалисты «Зелёного патруля» в июле настоящего года анализировали статистическую информацию на сайте kartasvalok.ru. Так, в пятерку лидеров по количеству устраненных свалок входят: Татарстан, Тульская область, Ростовская область, Республика Марий Эл, Томская область.
В аутсайдерах же оказались:
Экологический рейтинг рассчитывается с 2007 года, публикуется четыре раза в год и отражает актуальное состояние экологии в регионах России за отчетный период, поскольку в основу расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах.
Помимо информации из региональных СМИ в его основе – сводки МЧС и Росгидромета, официальные сообщения региональных властей и природопользователей, жалобы жителей на горячую линию «Зеленого патруля», материалы собственных полевых исследований