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Маленькому Чекалину светит большое «ПереДвижение»

Маленькому Чекалину светит большое «ПереДвижение»

В окрестностях Чекалина — самого маленького города России — 2 и 3 сентября пройдёт VI Международный арт-фестиваль «ПереДвижение-2017».

Как рассказал корреспондентам Myslo руководитель Фонда развития малых исторических городов «Настоящая Россия» Юрий Щегольков, передислокация фестиваля в Чекалин (предыдущие годы фестивали проходили на Плещеевом озере под Переславлем-Залесским) не случайна.

– Мы уверены, что с точки зрения туристической привлекательности старинный Лихвин имеет большой потенциал! Раскрыть его в полной мере помогут такие крупные культурно-просветительские мероприятия, как «ПереДвижение», с участием людей неравнодушных, в том числе — инвесторов. В рамках деловой части фестиваля запланированы «круглые столы», где будут обсуждаться проблемы туристической отрасли, где участники смогут рассказать о своих интересных проектах, узнать мнение о них коллег по туристическому рынку.

Конечно же, будет много мероприятий развлекательного характера. Это, в частности, кулинарные и гастрономические мастер-классы, велопробег, сплав по Оке, мастер-класс и пленэр художников, мастер-класс фотографов, квест «Тайны Лихвина», конкурс бардовской песни, турнир поэтов и многое другое.

Ждём на фестивале всех, кому интересны малые российские города, внутренний туризм, а также музыка, фотография, изобразительное искусство, кино и неформальное общение с единомышленниками!

Автора!

Организаторы «ПереДвижения-2017» — общественный проект «Настоящая Россия» и НКО «Фонд развития малых исторических городов» при поддержке Финансового университета при Правительстве РФ, Министерства культуры Тульской области, Министерства культуры Калужской области, администрации Суворовского района и муниципального образования город Чекалин, международной туристической выставки «Интурмаркет», порталов «Вести.Туризм», Trip to Rus, радиостанции «Страна» (программы «АвтоРодина»), дирекции всероссийского конкурса видеороликов и видеопрезентаций «Диво России».

Ударим автопробегом!

Предварит фестиваль «ПереДвижение» автопробег из самого большого города России в самый маленький (то есть из Москвы в Чекалин). Его координаторами являются Юрий Щегольков и известный журналист и автопутешественник, ведущий программы «Автородина» на радиостанции «Страна» Алексей Слащёв.

Путь автопробега пройдет через малые исторические города Тульской и Калужской областей: Венев, Богородицк, Донской, Епифань, Крапивну, Одоев, Белев, Чекалин (здесь намечен промежуточный финиш и отдых на фестивале) и обратно: Козельск, Боровск, Малоярославец и Обнинск.
Регистрируйся и соответствуй

Зарегистрироваться на фестиваль и получить более подробную информацию о нем можно здесь. Онлайн-регистрация заканчивается 1 сентября в 23.00. А 2 сентября регистрацию можно пройти в Чекалине, перед входом на территорию фестиваля, в специальной палатке оргкомитета.

«Слобода» и Myslo выбаны организаторами автопробега и фестиваля «ПереДвижение» в качестве информационных партнёров. Так что ждите репортажей!

Наша справка:

Чекалин — самый маленький город России, он находится на западе Тульской области, в Суворовском районе на берегу реки Оки. Население — менее 1 тыс. человек. Известен с 1565 года, был причислен Иваном Грозным к опричным городам. Как живет Чекалин, читайте в нашем репортаже здесь.

Автор: Елена Рябикова, сегодня, в 15:30 +5
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