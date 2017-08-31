«Школодром-2017»: Приветствуем дружную команду Киселевых!
Их позитивный настрой внушает уверенность: участницы готовы бороться за приз!
2 сентября 2017 года в Белоусовском парке «Слобода» и Myslo при содействии партнеров и спонсоров проведут фестиваль «Школодром» для школьников и их родителей!
Самые дружные команды будут бороться за наши призы: ноутбук от «Слободы», гироскутер от депутата Госдумы Виктора Дзюбы и сертификат на 10 тысяч рублей на празднование детского дня рождения в «Экспериментории».
В редакцию Myslo пришла еще одна заявка на участие в «Семейном баттле».
Встречайте команду «ЛАДА»!
Состав команды:
- Киселева София, 12 лет,
- Киселева Валентина (мама).
Девиз: «Мы ладные, красивые, и значит вместе – сила мы!»
– Наша семья очень любит природу и много путешествует. Мы вместе поем, танцуем, катаемся на лыжах и плаваем. С удовольствием участвуем в творческих конкурсах. София отличница! Мы надеемся на прекрасное начало учебного года и победу на вашем празднике, – пишет мама капитана команды, Валентина.
Мы желаем прекрасным «ладушкам» только победы!
А полную программу нашего фестиваля вы можете посмотреть здесь. У нас будет круто, приходите!
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