«Школодром-2017»: Приветствуем дружную команду Киселевых!

2 сентября 2017 года в Белоусовском парке «Слобода» и Myslo при содействии партнеров и спонсоров проведут фестиваль «Школодром» для школьников и их родителей!

Самые дружные команды будут бороться за наши призы: ноутбук от «Слободы», гироскутер от депутата Госдумы Виктора Дзюбы и сертификат на 10 тысяч рублей на празднование детского дня рождения в «Экспериментории».

В редакцию Myslo пришла еще одна заявка на участие в «Семейном баттле».

Встречайте команду «ЛАДА»!

Состав команды: Киселева София, 12 лет,

Киселева Валентина (мама). Девиз: «Мы ладные, красивые, и значит вместе – сила мы!»

– Наша семья очень любит природу и много путешествует. Мы вместе поем, танцуем, катаемся на лыжах и плаваем. С удовольствием участвуем в творческих конкурсах. София отличница! Мы надеемся на прекрасное начало учебного года и победу на вашем празднике, – пишет мама капитана команды, Валентина.

Мы желаем прекрасным «ладушкам» только победы!