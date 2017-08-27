новости
новости
Регистрация
Жителей Тульской области приглашают на «Ночь кино»

Жителей Тульской области приглашают на «Ночь кино»

Представляем афишу мероприятия.

Сегодня, 27 августа, Тульская область примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». На открытых и закрытых площадках состоятся кинопоказы для взрослых и детей.

Всем желающим бесплатно покажут фильмы «28 панфиловцев», «Снежная королева 3: Огонь и лёд», «Кухня. Последняя битва», «Время первых». Эти фильмы выбрали зрители путём народного голосования.

Начало показов в 20.00.

Адрес

Название площадки

п. Болохово, ул. Первомайская, 4,

Открытая площадка городского парка

г. Киреевск, ул. Ленина, 19

МБУК «Киреевский

 

г. Богородицк, ул. Коммунаров, 91

Кинозал МБУ ПМЦ «Азимут»

 

п. Новольвовск Кимовский район, ул. Центральная, 11-а

МКУК «Передвижной Центр культуры и досуга»

г. Плавск, ул. Орлова, 10

МБУ «Городской дом культуры»

г. Суворов, Дворцовая площадь, 1

3D кинотеатр

 

г. Суворов, Дворцовая площадь, 1

МБУК «Центр культуры, досуга и кино»

Суворовский район, п. Центральный, ул. Ленина, 29-а

МКУК «Культурно- досуговое объединение Черепетское»

г. Венев, Володарского, 11

Кинотеатр «3 D»

 

п. Одоев, ул. К. Маркса, 35

Зал музея

 

п. Одоев, ул. Ленина, 25-а

МБУК «ЦНТиК»

 

п. Заокский, ул. Поленова, 17

МБУК Заокский РКДЦ

 

г. Ефремов, ул. Ломоносова, 48

Территория Д. К. «Химик»

 

п. Волово, ул. 30 лет Победы, 17а

Муниципальное казенное учреждение культуры «Воловский районный художественно-краеведческий музей»

п. Куркино, ул. Парковая, 2

Эстрада парка культуры и отдыха

 

Куркинский район, п. Михайловский ул. Центральная, 4

Площадка у здания Михайловского сельского дома культуры

Куркинский район, п. Птань, ул. Центральная, 9

Площадка у здания школы

 

Куркинский район, д. Ивановка, ул. Дм. Донского, 9

Площадка у здания Ивановского сельского дома культуры

г. Узловая, пл. Ленина, 2

МБУК «Молодежный любительский театр»

г. Белев, ул. Советская, 34

 

Кинотеатр «3 D»

п. Дубна, ул. Фрунзе, 2-а

МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»

Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Дружбы, 30

Воскресенский сельский филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»

Дубенский район, д. Лобжа, ул. Центральная, 13

Лобжинский сельский филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»

Дубенский район, с. Лужное, ул. имени. А. И. Чирикова, 1

 

Луженский сельский филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»

Дубенский район, п. Гвардейский, ул. Советская, 2

Гвардейский сельский филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»

п. Арсеньево, ул. Папанина, 5

МБУ «Арсеньевский ЦКДик»

г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, 91

Сквер МБУК «Дом Культуры им. Молодцова»

 

п. Теплое, ул. Советская, 40

Площадь МБУК «Межпоселенческий Дом культуры муниципального образования Тепло-Огаревский район»

г. Ясногорск, ул. Горького, 3

«Ромашка», территория городского Парка

Каменский район, с. Архангельское

ул. Тихомирова, 32

МКУК Архангельский ЦКД и БО

г. Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б

ретро кинотеатр «Майский»

 

г. Тула, проспект Ленина, 25−27

Музейный дворик МБУК ТИАМ,

 

г. Тула, пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9

МБУК «Культурно-досуговое объединение»

Тульский кремль

Открытая площадка

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Ночь кинофильмы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском в подъезде обокрали пенсионерку
В Донском в подъезде обокрали пенсионерку
На трассе М-4 «Рено» врезался в отбойник
На трассе М-4 «Рено» врезался в отбойник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.