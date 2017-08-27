Жителей Тульской области приглашают на «Ночь кино»

Сегодня, 27 августа, Тульская область примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». На открытых и закрытых площадках состоятся кинопоказы для взрослых и детей.

Всем желающим бесплатно покажут фильмы «28 панфиловцев», «Снежная королева 3: Огонь и лёд», «Кухня. Последняя битва», «Время первых». Эти фильмы выбрали зрители путём народного голосования.

Начало показов в 20.00.