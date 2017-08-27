Жителей Тульской области приглашают на «Ночь кино»
Представляем афишу мероприятия.
Сегодня, 27 августа, Тульская область примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». На открытых и закрытых площадках состоятся кинопоказы для взрослых и детей.
Всем желающим бесплатно покажут фильмы «28 панфиловцев», «Снежная королева 3: Огонь и лёд», «Кухня. Последняя битва», «Время первых». Эти фильмы выбрали зрители путём народного голосования.
Начало показов в 20.00.
|
Адрес
|
Название площадки
|
п. Болохово, ул. Первомайская, 4,
|
Открытая площадка городского парка
|
г. Киреевск, ул. Ленина, 19
|
МБУК «Киреевский
|
г. Богородицк, ул. Коммунаров, 91
|
Кинозал МБУ ПМЦ «Азимут»
|
п. Новольвовск Кимовский район, ул. Центральная, 11-а
|
МКУК «Передвижной Центр культуры и досуга»
|
г. Плавск, ул. Орлова, 10
|
МБУ «Городской дом культуры»
|
г. Суворов, Дворцовая площадь, 1
|
3D кинотеатр
|
г. Суворов, Дворцовая площадь, 1
|
МБУК «Центр культуры, досуга и кино»
|
Суворовский район, п. Центральный, ул. Ленина, 29-а
|
МКУК «Культурно- досуговое объединение Черепетское»
|
г. Венев, Володарского, 11
|
Кинотеатр «3 D»
|
п. Одоев, ул. К. Маркса, 35
|
Зал музея
|
п. Одоев, ул. Ленина, 25-а
|
МБУК «ЦНТиК»
|
п. Заокский, ул. Поленова, 17
|
МБУК Заокский РКДЦ
|
г. Ефремов, ул. Ломоносова, 48
|
|
п. Волово, ул. 30 лет Победы, 17а
|
Муниципальное казенное учреждение культуры «Воловский районный художественно-краеведческий музей»
|
п. Куркино, ул. Парковая, 2
|
Эстрада парка культуры и отдыха
|
Куркинский район, п. Михайловский ул. Центральная, 4
|
Площадка у здания Михайловского сельского дома культуры
|
Куркинский район, п. Птань, ул. Центральная, 9
|
Площадка у здания школы
|
Куркинский район, д. Ивановка, ул. Дм. Донского, 9
|
Площадка у здания Ивановского сельского дома культуры
|
г. Узловая, пл. Ленина, 2
|
МБУК «Молодежный любительский театр»
|
г. Белев, ул. Советская, 34
|
Кинотеатр «3 D»
|
п. Дубна, ул. Фрунзе, 2-а
|
МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»
|
Дубенский район, с. Воскресенское, ул. Дружбы, 30
|
Воскресенский сельский филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»
|
Дубенский район, д. Лобжа, ул. Центральная, 13
|
Лобжинский сельский филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»
|
Дубенский район, с. Лужное, ул. имени.
|
Луженский сельский филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»
|
Дубенский район, п. Гвардейский, ул. Советская, 2
|
Гвардейский сельский филиал МАУК «Дубенский районный центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания»
|
п. Арсеньево, ул. Папанина, 5
|
МБУ «Арсеньевский ЦКДик»
|
г. Донской, мкр. Центральный, ул. Октябрьская, 91
|
Сквер МБУК «Дом Культуры им. Молодцова»
|
п. Теплое, ул. Советская, 40
|
Площадь МБУК «Межпоселенческий Дом культуры муниципального образования Тепло-Огаревский район»
|
г. Ясногорск, ул. Горького, 3
|
«Ромашка», территория городского Парка
|
Каменский район, с. Архангельское
ул. Тихомирова, 32
|
МКУК Архангельский ЦКД и БО
|
г. Тула, ул. 9 Мая, 1-а, б
|
ретро кинотеатр «Майский»
|
г. Тула, проспект Ленина, 25−27
|
Музейный дворик МБУК ТИАМ,
|
г. Тула, пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9
|
МБУК «Культурно-досуговое объединение»
|
Тульский кремль
|
Открытая площадка