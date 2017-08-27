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В Донском в подъезде обокрали пенсионерку

В Донском в подъезде обокрали пенсионерку

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Донском в полицию обратилась жительница микрорайона Центральный. Пенсионерка сообщила, что в подъезде ее дома у нее украли сумку с документами и деньгами в сумме 30 тысяч рублей.

Пенсионерка пояснила, что поднялась к своей квартире и сумку повесила рядом с входной дверью. В этот момент ее отвлекла незнакомая девушка. Лишь когда женщина открыла замок двери, тогда заметила пропажу сумки.

Полицейские задержали подозреваемую — безработную 26-летнюю местную жительницу. Она созналась в содеянном. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинение значительного ущерба гражданину». Подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:20 0
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