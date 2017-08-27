На трассе М-4 «Рено» врезался в отбойник

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

26 августа в 5.25 на 185 км трассы М-4 «Дон» (Венёвский район) произошло ДТП. В направлении Москвы следовал автомобиль, под управлением 72-летнего мужчины. Водитель не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал водитель и его 75-летняя пассажирка. Их с различными травмами доставили в веневскую больницу.