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На трассе М-4 «Рено» врезался в отбойник
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

На трассе М-4 «Рено» врезался в отбойник

В ДТП пострадали два человека.

26 августа в 5.25 на 185 км трассы М-4 «Дон» (Венёвский район) произошло ДТП. В направлении Москвы следовал автомобиль, под управлением 72-летнего мужчины. Водитель не справился с управлением и врезался в металлический отбойник. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадал водитель и его 75-летняя пассажирка. Их с различными травмами доставили в веневскую больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 0
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