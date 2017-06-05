Сотрудники тульского УГИБДД выявили 300 «тонированных» водителей
В областном центре прошёл рейд «Тонировка». За нарушение установленных норм автовладельцам грозит штраф в размере 500 рублей.
В выходные дни сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия под общим названием «Тонировка». В ходе рейдов полицейские выявляли нарушения, связанные с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям. Как уточнили в отделении пропаганды БДД регионального УГИБДД, за два дня было выявлено более трехсот «тонированных» водителей.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Также полицейские вынесли нарушителям «требование о прекращении противоправных действий», согласно которому водитель обязан устранить правонарушение в течение суток или на месте. В противном случае ему грозит до 1000 рублей штрафа либо арест на срок до 15 суток.
Инспекторы призывают всех водителей привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту. Затемненные стекла ухудшают обзор и ставят под угрозу безопасность дорожного движения.