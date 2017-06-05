новости
новости
Регистрация
Сотрудники тульского УГИБДД выявили 300 «тонированных» водителей
Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники тульского УГИБДД выявили 300 «тонированных» водителей

В областном центре прошёл рейд «Тонировка». За нарушение установленных норм автовладельцам грозит штраф в размере 500 рублей.

В выходные дни сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия под общим названием «Тонировка». В ходе рейдов полицейские выявляли нарушения, связанные с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям. Как уточнили в отделении пропаганды БДД регионального УГИБДД, за два дня было выявлено более трехсот «тонированных» водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Также полицейские вынесли нарушителям «требование о прекращении противоправных действий», согласно которому водитель обязан устранить правонарушение в течение суток или на месте. В противном случае ему грозит до 1000 рублей штрафа либо арест на срок до 15 суток.  

Инспекторы призывают  всех водителей привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту. Затемненные стекла ухудшают обзор и ставят под угрозу безопасность дорожного движения.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:30 +3
Другие статьи по темам
Событие
рейд гибддштраф за тонировкуУГИБДД по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Владимир Толстой поддержал идею о введении обязательного ЕГЭ по литературе
Владимир Толстой поддержал идею о введении обязательного ЕГЭ по литературе
В ЦПКиО имени Белоусова прошел Всероссийский детский экофестиваль
В ЦПКиО имени Белоусова прошел Всероссийский детский экофестиваль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.