Сотрудники тульского УГИБДД выявили 300 «тонированных» водителей

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В выходные дни сотрудники ГИБДД провели профилактические мероприятия под общим названием «Тонировка». В ходе рейдов полицейские выявляли нарушения, связанные с управлением транспортным средством со стеклами, светопропускание которых не соответствует установленным требованиям. Как уточнили в отделении пропаганды БДД регионального УГИБДД, за два дня было выявлено более трехсот «тонированных» водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что за подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Также полицейские вынесли нарушителям «требование о прекращении противоправных действий», согласно которому водитель обязан устранить правонарушение в течение суток или на месте. В противном случае ему грозит до 1000 рублей штрафа либо арест на срок до 15 суток.

Инспекторы призывают всех водителей привести свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту. Затемненные стекла ухудшают обзор и ставят под угрозу безопасность дорожного движения.