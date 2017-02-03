Тульских моделей приглашают на Неделю высокой моды

34-я неделя Высокой моды Mercedes Benz Fashion Week Russia (сезон осень-зима 2017−2018) пройдет в Москве с 12 по 16 марта. В этот раз модное мероприятие начнется с фестиваля детской моды.





Показ состоится 12 марта в день открытия Недели Моды. Приглашаем принять участие начинающих и профессиональных детских моделей от 4 до 16 лет рост до 170 см в совместном показе детской коллекции премиального класса дизайнера Кристины Кибовской и известного мирового бренда обуви PABLOVSKY.





Показ пройдет при участии и под выступление Сати Казановой, группы «Винтаж» и Анны Плетневой, Егора Крида. Все прошедшие кастинг участники получат уникальные образы от лучших дизайнеров и стилистов компании L’Oréal Professionnel, фото-сеты со звездами, фото, видео-отчет с показа и бэкстейдж, мастер-класс по дефиле с топ-преподавателями в Академии стиля Art Fashion Kids. Каждой модели - пригласительные на показ в VIP-зону, а в подарок - платье из коллекции Кристины Кибовской.



Заявки принимаются до 28 февраля. Запись и уточняющие вопросы по тел.: 38−41−33, 8-903-840-41-33. Репетиции и примерки начнутся с 10 марта.