В Туле Мустанга обвинили в краже денег с карточки пенсионерки

По версии следствия, Артур Мустанг нашел на автобусной остановке файл-пакет с именной банковской карточкой и пин-кодом и снял с карты все, что там было.

Заместитель прокурора города Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 32-летнего Артура Мустанга в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе предварительного следствия установлено, что вечером 19 ноября 2016 года, Мустанг на автобусной остановке нашел утерянный пенсионеркой В. файл-пакет с именной банковской карточкой и листок бумаги с пин-кодом.

По версии следствия, Мустанг снял с карточки все деньги через банкомат на улице Вильямса - сумма пропавшего составила 8200 рублей.

В ходе расследования уголовного дела Мустангу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб пенсионерке возмещен.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд города Тулы для рассмотрения по существу.