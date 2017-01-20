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В Туле прозвучат известные оперные арии в исполнении Евгения Южина

В Туле прозвучат известные оперные арии в исполнении Евгения Южина

Евгений Южин — петербургский певец и артист, лауреат международных конкурсов, участник телепроекта «Главная сцена» и музыкальных программ на канале «Культура».

В репертуаре певца произведения различных стилей и направлений: русский романс, советская эстрада, неаполитанские песни и романсы, классическая камерная музыка, арии, дуэты и сцены из опер.

В концерте примет участие Оркестр русских народных инструментов «Тула» (художественный руководитель и главный дирижёр Владимир Аленичев).

Купить билет на концерт вы можете на портале Myslo. Евгений Южин исполнит русские романсы и итальянские песни.

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справка

Евгений родился в 1984 году в Одессе, закончил школу искусств по направлениям «фортепиано» и «композиция», и уже в юности завоевал множество наград престижных международных вокальных конкурсов как исполнитель классической музыки.

После блистательной победы на конкурсе «Весна романса-2006» в Санкт-Петербурге публика открыла Евгения Южина как талантливого исполнителя русского романса. А еще через год Евгений стал победителем XI Международного конкурса молодых исполнителей «Романсиада-2007» в Москве — мастерство певца высоко оценили Т. Синявская, Н. Сличенко, А. Ведерников.

В 2011 году Евгений Южин закончил отделение «Оперное искусство» Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова — и его природная одаренность приобрела профессиональную огранку.

В настоящее время Евгений Южин активно гастролирует в России и за рубежом, неизменно собирая полные залы. Многочисленные поклонники таланта певца называют его «Лемешевым XXI века».

Последние два года артист активно сотрудничает с фондом «Мелодия» и Центром возрождения оперетты имени Татьяны Шмыги, выступает в концертных программах в Колонном зале Дома союзов (Москва) вместе с мэтрами сцены: И. Кобзоном, Л. Долиной, Р. Ибрагимовым, Т. Гвердцители и др.

сегодня, в 13:35 +2
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