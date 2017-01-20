новости
новости
Регистрация
Как правильно готовиться к ЕГЭ?

Как правильно готовиться к ЕГЭ?

Рособрнадзор начал публикацию видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ-2017.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начала публикацию видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ 2017 года на своем Youtube-канале.

В серии планируется 11 видеолекций. Руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 2017 года, дают рекомендации по подготовке к ЕГЭ и отвечают на вопросы выпускников.

Своими советами, как успешно подготовиться и сдать экзамены, делятся также участники ЕГЭ 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах.

«Квалифицированные советы и разъяснения от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ помогут выпускникам из любого уголка нашей страны лучше подготовиться к экзаменам, понять содержание и особенности предстоящих выпускных испытаний, а учителям эффективнее выстроить работу по подготовке к ЕГЭ», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Выпускники, принимавшие участие в съемках и имевшие возможность непосредственно пообщаться с разработчиками заданий ЕГЭ, оценили полезность такого опыта.

Выпускница Влада Зикеева, участвовавшая в съемках видеолекции о ЕГЭ по химии:

– Для меня, как для человека, решившего связать свою жизнь с химией, встреча с разработчиком КИМ ЕГЭ оказалась очень своевременной и полезной, ведь совсем скоро мне предстоит важное, можно сказать судьбоносное, испытание – экзамен по химии! Изменения в ЕГЭ по химии, правильное оформление развернутых ответов на задания повышенного уровня – вот те вопросы, по которым я получила бесценную, на мой взгляд, информацию из первых уст.

Выпускница Полина Никитина, участвовавшая в съемках видеолекции о ЕГЭ по физике:

– Особенно полезно для подготовки к экзамену было прослушать анализ ошибок. Сделала для себя вывод: надо приучать себя к самоконтролю, к логическому мышлению, анализу физического содержания задач, чтобы не получать абсурдных ответов.

Видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ выйдут в течение января 2017 года. С опубликованными материалами также можно будет ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 13:11 +1
Другие статьи по темам
Место
Россия
Прочее
подготовка к ЕГЭвидеоконсультацииРособрнадзор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прозвучат известные оперные арии в исполнении Евгения Южина
В Туле прозвучат известные оперные арии в исполнении Евгения Южина
В Новомосковске мужчина ограбил продавца торговой палатки
В Новомосковске мужчина ограбил продавца торговой палатки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика