В Москве туляк с двумя приезжими из Средней Азии напал на мужчину в такси

Как сообщает УМВД России по Москве, полицейские задержали троих подозреваемых в совершении разбоя в такси. В отдел полиции с сообщением о разбойном нападении обратился мужчина. Он рассказал, что ехал в такси «Фольксваген Поло» из столицы в Подмосковье. По пути в автомобиль подсел еще один пассажир, который вместе с водителем стал угрожать мужчине предметом, похожим на нож. Злоумышленники похитили у пассажира часы, рюкзак с личными вещами, деньгами и мобильным телефоном.

Затем к ним подъехал автомобиль «Дэу Нексия», из которого вышел неизвестный мужчина и вытолкнул потерпевшего из такси. После этого трое злоумышленников скрылись на двух иномарках.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых в Столешниковом переулке.

Ими оказались 19-летний и 22-летний приезжие из Средней Азии и 21-летний уроженец Тульской области.

В «Дэу» оперативники изъяли похищенное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.