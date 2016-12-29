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Проведите новогодние каникулы в тульских музеях!

Проведите новогодние каникулы в тульских музеях!

Тульское музейное объединение приглашает провести новогодние каникулы интересно: полный список мастер-классов, игр и экскурсий на нашем портале!

Со 2 по 8 января 2017 года Тульское музейное объединение приглашает на новогодние и рождественские мероприятия.

В новогодние каникулы музеи подготовили для вас более 40 различных мероприятий на любой вкус. В каждый из праздничных дней предлагаем вам открыть для себя новые знания, освоить народные ремёсла, отдохнуть душой и прикоснуться к прекрасному. Мы подготовили для вас мастер-классы, концерты, квест-игры, встречи, тематические экскурсии, выставки.

Вы сможете создать рождественский вертеп, побывать на балу, пройти арт-квест и игру на бронепоезде, создать тульскую городскую игрушку, смастерить символ года, написать зимний пейзаж, посмотреть диафильмы и многое другое. Ждём вас!

Приглашаем посетителей всех возрастов (0+)

Полная программа мероприятий

Со 2 по 8 января работают постоянные экспозиции и временные выставки. Также предлагаем посетить следующие мероприятия:

  • Новогодние мастер-классы в Торговых рядах Тульского кремля. Расписание узнавайте непосредственно в Торговых рядах Тульского кремля.
  • Квест-игра по выставке «Такие разные детские лица» (0+). Музей П.Н. Крылова, Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. 8(4872)41-04-60.
  • Экскурсии по военно-мемориальному комплексу «Бронепоезд № 13 "Тульский рабочий"» (6+). Тула, Московский вокзал, Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 “Тульский рабочий”». Тел.: 8-902-902-00-95.
  • Мастер-класс кукла «Ангел» (по записи) (6+). Историко-мемориальный музей Демидовых. Тула, ул. Демидовская, 9, Тел.: 8(4872)39-37-74.
  • Квест «Найди сокровища Демидовых» (по записи) (12+). Историко-мемориальный музей Демидовых. Тула, ул. Демидовская, 9, Тел.: 8(4872)39-37-74.
  • Тематическая экскурсия по основной экспозиции музея «Из истории новогодней елки» (6+). Богородицкий дворец-музей и парк. Богородицк, Тел. (48761) 2-25-32.
  • Театрализованная тематическая экскурсия «Новогодний вокзал» (6+). Музейная экспозиция на станции Жданка. Богородицк, ул. Привокзальная, 1 Б., Тел. (48761) 2-25-32, 8-953-955-35-00.

2 января

  • 12:00 и 15:00 Видеосалон «Сказки А.С. Пушкина» (0+). Мемориальный музей Н.И. Белобородова. Тула, пр. Ленина, 16. Тел. (4872) 36 18 85.
  • 13:00 Концерт «Музыкальный калейдоскоп» (0+). Территория Тульского кремля.
  • 13:00 и 17:00 Мастер-классы «Рождественская открытка» и «Подкова на счастье» (6+). Музей П.Н. Крылова. Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. (4872) 41 04 60.
  • 14:00 Квест-игра «Новогодние приключения в Тульском кремле» (6+). Музей «Тульский кремль». Тула, Кремль, Тел. (4872) 31 25 38.
  • 14:00 и 18:00 Культурно-образовательная программа «В гостях у Деда Мороза» (0+). Музей П.Н. Крылова. Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. (4872) 41 04 60.
  • 15:00 Концертно-развлекательная программа «Маскарад» (0+). Территория Тульского кремля.
  • 15:00 Интерактивная экскурсия «Ледниковый период: время больших холодов и больших зверей» (6+). Тульский областной краеведческий музей. Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • 17:00 Мастер-класс «Рождественский вертеп» (6+). Тульский областной краеведческий музей. Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • Интерактивное занятие «Рождество: легенды и традиции. Святочные посиделки» (по записи) (6+). Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева. Тульская область, Чернский район, МО Тургеневское, с. Тургенево, ул. Школьная, д.13, Тел.: (48756) 2-35-10.

3 января

  • 12:00 Занятие в творческой мастерской музея «Спасское» (6+). Музей «Спасское». Тульская область, Новомосковский район, село Спасское, ул. Центральная, 4а. Тел. (4876) 29 01 46.
  • 12:00 Мастер-класс «Новогодняя игрушка» (6+). Мемориальный музей Н.И. Белобородова. Тула, пр. Ленина, 16. Тел. (4872) 36 18 85. 
  • 12:00 Экскурсия для сборных групп «Русское искусство в собрании Тульского областного художественного музея» (12+). Тульский областной художественный музей. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Тел. (4872) 35 40 53.
  • 12:00 Тематическая экскурсия «Рождество Христово: сельские традиции» (6+). Тульский областной краеведческий музей. Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • 13:00 и в 17:00 Мастер-класс «Рождественский ангел» (6+). Музей П.Н. Крылова. Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. (4872) 41 04 60.
  • 14:00 и 18:00 Интерактивная программа «Здравствуйте, Святки!» (6+). Музей П.Н. Крылова. Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. (4872) 41 04 60.
  • 15:00 Театрализованная интерактивная программа «В поисках сказки» (0+). Территория Тульского кремля.
  • 15:00 Экскурсия для сборных групп «Западноевропейское искусство в собрании Тульского областного художественного музея» (12+). Тульский областной художественный музей, Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Тел. (4872) 35 40 53.
  • 15:00 Тематическая экскурсия «Тульский край в канун Нового 1942 года» (12+). Тульский областной краеведческий музей. Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • 17:00 Тематическая экскурсия «Звери и птицы зимой» (6+). Тульский областной краеведческий музей. Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • 17:00 Открытие выставки новогодней и рождественской открытки начала XX века (0+). Выставочный зал. Тула, Красноармейский проспект, 16. Тел. (4872) 56 09 92.

4 января

  • 12:00 Новогодняя ёлка для самых маленьких «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки» (по записи) (0+). Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева. Тульская область, Заокский р-н, с. Савино. Тел.: (48734) 4 15 29.
  • 12:00 Мастер-класс «Рождественская ель» (6+). Тульский областной краеведческий музей. Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • 13:00 Концерт «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» (0+). Территория Тульского кремля.
  • 13:00 Детская новогодняя квест игра «Проделки пирата» (6+). ГДК. Тульская область. г. Чекалин, ул. Чекалина, д.1а.
  • 14:00 и 18:00 Мастер-класс «Новогодняя открытка своими руками» (6+). Музей П.Н. Крылова. Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. (4872) 41 04 60.
  • 15:00 Концерт «Новогодний калейдоскоп» (18+). Мемориальный музей Н.И. Белобородова. Тула, пр. Ленина, 16. Тел. (4872) 36 18 85. 
  • 15:00 Новогодний квест «По следам художников» (6+). Выставочный зал. Тула, Красноармейский проспект, 16. Тел. (4872) 56 09 92.          
  • 15:00 Театрализованный концерт «И зажигает ёлки» (0+). Территория Тульского кремля.
  • 16:00 Мастер-класс «Пуансеттия – Рождественская звезда» (12+). Тульский областной краеведческий музей. Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • 16:00 Экскурсия для сборных групп «Загадки старинной мебели» (6+). Тульский областной художественный музей. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Тел. (4872) 35 40 53.

5 января

  • 11:00 Мастер-класс «Снегирь на ветке» (6+). Музей «Спасское», Тульская область, Новомосковский район, село Спасское, ул. Центральная, 4а. Тел. (4876) 29 01 46.
  • 11:00 и 17:00 Интерактивная программа «Ребятам о зверятах» (0+). Тульский областной художественный музей. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Тел. (4872) 35 40 53.
  • 13:00 и 16:00 Новогодний квест на бронепоезде «Генерал Мороз» (12+). Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд №13 “Тульский рабочий”». Тула, Московский вокзал. Тел.: 8-902-902-00-95.
  • 13:00 и 16:00 Мастер-класс «Народная кукла-закрутка "Благополучница"» (6+). Музей П.Н. Крылова. Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. (4872) 41 04 60.
  • 13:00 Детский новогодний утренник с конкурсно-игровой программой «Новый год зажигает огни» (0+). Территория Тульского кремля.
  • 13:00 и 15:00 Интерактивная программа «Новогодняя сказка» (0+). Тульский областной художественный музей. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Тел. (4872) 35 40 53.
  • 14:00 Рождественский мастер-класс (pop-up открытка) (12+). Выставочный зал. Тула, Красноармейский проспект, 16. Тел. (4872) 56 09 92.
  • 14:00 Тематическая авторская экскурсия Полозова Е.М. «Першинская псовая охота великого князя Н.Н. Романова» (12+). Тульский областной краеведческий музей. Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • 15:00 Концертно-развлекательная программа для детей и взрослых «Новогодняя карусель» (0+). Территория Тульского кремля.
  • 15:00 Новогодний квест «По следам художников» (6+). Выставочный зал. Тула, Красноармейский проспект, 16. Тел. (4872) 56 09 92.
  • 18:00 Мастер-класс по керамике от Ольги Андреевой «Знакомство с тульской городской игрушкой и основами лепки. Лепим птичку» (6+). Тульский областной художественный музей. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Тел. (4872) 35 40 53.
  • 18:00 Неформатная НЕобзорная экскурсия «По ступеням Краеведческого музея» (6+). Тульский областной краеведческий музей, Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • Интерактивное занятие «Игры у ёлки» (по записи) (0+). Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева. Тульская область, Чернский район, МО Тургеневское, с. Тургенево, ул. Школьная, д.13, Тел.: (48756) 2 35 10.

6 января

  • 11:00, 13:00, 15:00 «Рождественские мастер-классы» (6+). Тульский областной художественный музей. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Тел. (4872) 35 40 53.
  • 11:00 Музейный праздник «Рождественская елка» (0+). Музей П.Н. Крылова. Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. (4872) 41 04 60.
  • 12:00 Занятие в творческой мастерской «Как хороша ты, русская зима…» (6+). Музей «Спасское», Тульская область, Новомосковский район, село Спасское, ул. Центральная, 4а. Тел. (4876) 29 01 46.
  • 12:00 Рождественские встречи с иностранными студентами (12+). Дом-музей В.В. Вересаева. Тула, ул. Гоголевская, д. 82. Тел. 8 (4872) 56 77 31.
  • 12:00 Интерактивная программа «Рождество Христово!» (по записи) (0+). Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева, Тульская область, Заокский р-н, с. Савино. Тел.: (48734) 4 15 29.
  • 13:00 Музыкально-игровая программа для детей «Вечеринка у Снежинки» (0+). Территория Тульского кремля.
  • 15:00 Новогодний концерт (Коллективы Щёкинского района) (0+). Территория Тульского кремля.
  • 15:00 Мастер-класс «Подкова на счастье» (6+). Музей П.Н. Крылова. Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. (4872) 41 04 60.
  • 15:00 Концерт «Новогодний калейдоскоп» (18+). Мемориальный музей Н.И. Белобородова. Тула, пр. Ленина, 16. Тел. (4872) 36 18 85.
  • 15:00 Новогодний квест «По следам художников» (6+). Выставочный зал. Тула, Красноармейский проспект, 16. Тел. (4872) 56 09 92.
  • 15:00 Бал «Рождественская сказка» (6+). Тульский областной краеведческий музей, Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • 17:00 Рождественские колядки (6+). Сбор участников у ГДК. Тульская область, г. Чекалин, ул. Чекалина, д. 1а.
  • Интерактивное занятие «Рождество: легенды и традиции. Святочные посиделки» (по записи) (6+). Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева. Тульская область, Чернский район, МО Тургеневское, с. Тургенево, ул. Школьная, д.13, Тел.: (48756) 2-35-10.

7 января

  • В течение дня. Обзорные экскурсии по музею.  Музейный кинозал «Новогодние сказки!» (0+). Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева. Тульская область, Заокский р-н, с. Савино. Тел.: (48734) 4 15 29.
  • В течение дня. Мультимедийная программа «Зима в русской живописи» (6+). Музей П.Н. Крылова. Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. (4872) 41 04 60.
  • 12:00 К Рождеству. Концерт вокально-инструментальной группы «Ретро» (12+). ГДК. Тульская область, г. Чекалин, ул. Чекалина, д.1а.
  • 13:00 Музыкальная программа «Рождественский калейдоскоп» (Коллективы Щёкинского района) (0+). Территория Тульского кремля.
  • 14:00 Интерактивное мероприятие «Святки в тульской деревне» (6+). Тульский областной краеведческий музей. Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • 15:00 Театрализованное представление «Свет Рождественской звезды» (0+). Территория Тульского кремля.
  • 15:00 «Вечер сказки». Просмотр диафильмов (6+). Музейная экспозиция на станции Жданка. Богородицк, ул. Привокзальная, 1 Б., Тел. (48761) 2 25 32, 8-953-955-35-00.
  • 15:00 Экскурсия для сборных групп «Сокровища Тульского областного художественного музея» (12+). Тульский областной художественный музей, Тула, ул. Ф. Энгельса, 64. Тел. (4872) 35 40 53.
  • 19:00 Рождественский вечер отдыха «Рождество в кругу друзей» (18+). ГДК. Тульская область, г. Чекалин, ул. Чекалина, д.1а.
  • Интерактивное занятие «Рождество: легенды и традиции. Святочные посиделки» (по записи) (6+). Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева. Тульская область, Чернский район, МО Тургеневское, с. Тургенево, ул. Школьная, д.13, Тел.: (48756) 2-35-10.

8 января

  • 12:00 Мастер-класс по объёмной аппликации «Золотой петушок» (6+). Мемориальный музей Н.И. Белобородова. Тула, пр. Ленина, 16. Тел. (4872) 36 18 85. 
  • 12:00 Детский день: Диафильм и малыши (0+). Выставочный зал, Тула, Красноармейский проспект, 16. Тел. (4872) 56 09 92.
  • 14:00 Тематическая экскурсия «Новый год и Рождество в Туле. Сто лет назад» (6+). Тульский областной краеведческий музей. Тула, ул. Советская, 68. Тел. (4872) 30 79 75.
  • 17:00 Мастер-класс «Рисуем зиму» (6+). Музей П.Н. Крылова, Тула, ул. Кутузова, 10. Тел. (4872) 41 04 60.

Уважаемые гости! На мастер-классы необходима предварительная запись, чтобы рассчитать количество материалов для работы.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:13 0
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