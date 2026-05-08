В субботу, 9 мая, в здании-шлеме праздничные мероприятия стартуют традиционным показом прямых трансляций Парада Победы с Красной площади Москвы и площади Ленина в Туле.

В 15.00 в Зале Славы российского оружия состоится концертная программа «Живи в веках, Победа!» с участием творческих коллективов Тульской области. В 16.00 на территории музея прозвучат любимые фронтовые песни в исполнении Губернаторского духового оркестра.

В течение дня для посетителей подготовлены обзорные экскурсии по действующим экспозициям и выставкам, патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Под знаменем Победы!», «Письмо Zащитнику Отечества», мастер-класс по плетению маскировочных сетей, интерактивная фототочка «129-й Гвардейский мотострелковый полк», страйкбольный и лазерный тиры и многое другое.

В здании Музея оружия на территории Тульского кремля пройдут тематические экскурсии по экспозиции «Защитники южных рубежей России XVI–XVII веков» и выставке «Три стихии тульского оружия: охота, спорт, защита». Также посетители увидят реалистичные диорамы, настоящие раритеты – от оружия до скульптур воинов.

В 19.00 в память о павших воинах Музей оружия примет участие во Всероссийской акции «Минута молчания».