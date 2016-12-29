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2017 год наступит на секунду позже
Источник фото: linkis.com

2017 год наступит на секунду позже

Продление года на секунду связано с постепенным замедлением вращения Земли.

Понятие високосной секунды или секунды координации появилось в связи с тем, что Земля постепенно замедляет свое вращение. Время добавления «лишней секунды» определится часовым поясом, пишет Hi-Tech.Mail.Ru.

Секунда координации будет добавлена к последней минуте уходящего года. Следовательно високосный 2016 год станет длиннее наступающего не только на один день, но и еще плюс одну секунду.

Следит за этими процессами специальная служба — Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), находящаяся во Франции. Эта организация была сформирована в 1987 году, она специализируется на оценке параметров вращения Земли и координат нашей планеты. Именно эта служба несет ответственность за добавление секунды к мировому времени.  

Ученые мира регулярно поднимают вопрос об отмене секунды координации, так как данная процедура очень «болезненно» переносится техникой, приводит к зависанию аппаратуры или к полной поломке. Было установлено, что более легким способом корректировки времени является перевод часов 1 июля или 1 января (то есть начало-конец или середина года) на секунду назад. Однако в последнее время часто секунду добавляют. Так, в прошлом году лишнюю секунду получил июнь-2015.

Если все-таки мировые умы договорятся отменить эту процедуру, то уже через 83 года земное время будет отличаться от позиции Солнца почти на 3 минуты.

Берегите свое время и используйте его правильно!

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:14 +3
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