Фото из архива Myslo.

Как сообщает региональная прокуратура, женщине предложили «выгодно инвестировать» средства, после чего она перевела на счета злоумышленников 299 тысяч рублей.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования установили владельца одного из счетов. Им оказался житель Перми, который выполнял роль так называемого дроппера и принимал переводы от потерпевшей.

Для защиты прав пенсионерки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета.

Суд обязал владельца банковского счета вернуть женщине похищенные деньги.