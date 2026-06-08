Как сообщает региональная прокуратура, женщине предложили «выгодно инвестировать» средства, после чего она перевела на счета злоумышленников 299 тысяч рублей.
По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе расследования установили владельца одного из счетов. Им оказался житель Перми, который выполнял роль так называемого дроппера и принимал переводы от потерпевшей.
Для защиты прав пенсионерки прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета.
Суд обязал владельца банковского счета вернуть женщине похищенные деньги.