На следующей неделе стартует ремонт пяти дорог в Суворовском и Веневском районах.

Фото правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел совещание, на котором обсудил с членами правительства ход ремонта дорог в регионе. Работы ведутся широким фронтом: дорожники одновременно ремонтируют 64 участка в 19 районах области.

Министр транспорта Светлана Воскресенская доложила, что за последние две недели ремонт начался на 30 новых объектах. В список вошли Белевский, Тепло-Огаревский, Чернский, Ясногорский, Суворовский и другие районы.

Завершен ремонт на 40 объектах в Белеве, Богородицке, Суворове, Киреевске, Узловой, Плавске. В общей сложности заасфальтировано более 30 км дорог. Идут работы на 64 объектах.

На следующей неделе стартует ремонт пяти дорог в Суворовском и Веневском районах.

Кроме того, по поручению губернатора продолжается мониторинг состояния дорог. Ямочный ремонт и грейдирование уже выполнены на 92 дорогах в 13 районах.