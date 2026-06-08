Дмитрий Л. вновь прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» запись с видеорегистратора своего авто. На этот раз кадры сняты перед перекрестком ул. Лейтейзена и ул. Сойфера. На них видно, как водитель кроссовера почему-то «не заметил» двух идущих по «зебре» пешеходов».
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в МАХ и Telegram принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.