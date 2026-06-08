Фото пресс-службы ТулГУ.

Издание стало продолжением многолетней работы автора по изучению истории оружия. На этот раз в центре внимания — самозарядные пистолеты, созданные в Испании и Чехословакии в межвоенный период и состоявшие на вооружении армий мира с 1919 по 1945 год.

По словам Сергея Корнеева, книга содержит уникальные материалы, которые ранее практически не публиковались на русском языке.

«Настолько подробные сведения по испанскому и чешскому короткоствольному оружию 1920–1930-х годов на русском языке публикуются впервые», — отметил автор.

Читатели смогут узнать не только об истории создания образцов, но и подробно изучить их устройство, особенности работы механизмов и оригинальные инженерные решения. Среди них — пистолеты с одноруким перезаряжанием, необычными ударно-спусковыми механизмами и системами с поворотом ствола.

Работа над книгой завершилась совсем недавно, однако учёный уже приступил к следующему тому. Он будет посвящён испанским версиям легендарного пистолета Colt M1911. По словам автора, новое издание может оказаться ещё более объёмным и выйти уже в следующем году.

Книга адресована студентам технических и военных специальностей, инженерам-конструкторам, исследователям стрелкового вооружения и всем, кто интересуется военной историей. Сам Сергей Корнеев уже использует материалы издания в работе со студентами ТулГУ.