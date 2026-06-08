В Щекино выставили на продажу торговый центр «Победа». Стоимость объекта — 190 миллионов рублей. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

Общая площадь здания — более 2250 квадратных метров. ТЦ расположен на земельном участке площадью 4340 кв. метров, который имеет удобный проезд по периметру и просторную парковку для клиентов.

Продавец подчеркивает, что объект приносит стабильный доход: помещения сданы в долгосрочную аренду. Сейчас в торговом центре работают продуктовый супермаркет, магазины одежды и складские помещения.

В объявлении отмечается, что на территории возможна установка дополнительных торговых павильонов. Продавец предлагает гибкие условия сделки: доступна рассрочка платежа.