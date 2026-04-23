В Туле осудили ОПГ за подделку бытовой химии: ущерб брендам превысил 1 млн

Они торговали гелями для стирки.

Зареченский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор в отношении четырех местных жителей, которые были признаны виновными в незаконном использовании чужих товарных знаков.

С августа 2024 года по февраль 2025-го они закупали и продавали гели для стирки, незаконно маркируя их известными товарными знаками и сходными с ними обозначениями. В результате их деятельности правообладателям был причинен крупный ущерб, превышающий 1 миллион рублей.

Суд квалифицировал действия обвиняемых по части 3 статьи 180 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование товарного знака, совершённое организованной группой, неоднократно и с причинением крупного ущерба).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде крупных штрафов: от 500 тысяч до 690 тысяч рублей каждому.

Кроме того, в качестве дополнительной меры наказания суд постановил конфисковать имущество: земельный участок и нежилое помещение.