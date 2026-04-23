Туляк отдал лжеброкерам 2,8 млн рублей

Мужчине позвонили незнакомцы и предложили заработок на инвестициях. Злоумышленники представились финансовыми экспертами и убедили его вложить средства в некий проект с гарантированным доходом. В течение месяца пострадавший переводил деньги аферистам. Как сообщили в региональном УМВД, общий ущерб составил 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Обычно организаторы фиктивных инвестпроектов самостоятельно выходят на связь — звонят или пишут в соцсетях и мессенджерах. Они обещают легкий и безопасный заработок. Человеку предлагают зарегистрировать аккаунт на бирже (на деле присылают ссылку на фальшивую копию), пополнить счет и начать торги. Жертва видит в личном кабинете растущие графики доходности и переводит всё новые суммы.

Собираясь торговать на бирже, не доверяйте случайным «экспертам». Можно обратиться к лицензированному управляющему или действовать самостоятельно через официального брокера. В любом случае сначала проверьте наличие лицензии на сайте Банка России.

Переходя на сайт финансовой компании, внимательно сверяйте адресную строку: поддельные страницы часто отличаются от настоящих на один-два символа. Для начала торгов требуется заключить договор брокерского обслуживания или доверительного управления — убедитесь, что вам понятен каждый его пункт.

И главное: инвестиции всегда сопряжены с риском. Если вам обещают стопроцентную доходность выше среднерыночной — вы имеете дело с мошенниками, предупредили в тульском отделении Банка России.