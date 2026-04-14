Суд закрыл на 60 суток кафе «Быстрый японец» в Туле

Все из-за антисанитарии.

Центральный районный суд Тулы приостановил работу кафе «Быстрый японец» (ул. Каминского, 24-в) на 60 суток. Все из-за грубых нарушений санитарных норм.

Уточняется, что в обороте находились продукты и полуфабрикаты с истекшим сроком годности, а также товары без маркировки. В заведении не было условий для раздельной обработки сырья (мяса, рыбы, овощей). В одной и той же раковине мыли все подряд: от корнеплодов до инвентаря.

Допускалось повторное замораживание рыбы. В холодильниках сырое мясо и готовая еда хранились вместе, нарушая «товарное соседство». Уборка проводилась несвоевременно, а программа производственного контроля качества (система ХАССП) отсутствовала вовсе.

Постановление подлежит немедленному исполнению.


 

