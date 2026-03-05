  1. Моя Слобода
Замдиректора организации по благоустройству Новомосковска отправится в колонию за взятки

Подельник мужчины покончил с собой во время следствия.

Фото из архива Myslo.

В Новомосковске замдиректора по транспорту МБУ «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров» признан виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Судом установлено, что в 2024 году обвиняемый получал взятки от юридических лиц за утилизацию твердых бытовых отходов на полигоне в нарушение установленного порядка. Таким образом он заработал 400 000 рублей. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

Отметим, что подельник мужчины, мастер участка городского полигона ТБО, покончил с собой во время следствия. 

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима. Кроме этого, он выплатит штраф 822 000 рублей. 

сегодня, в 13:47 0
