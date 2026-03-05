В УМВД рассказали, что будет, если просрочить платеж за патент на мигрантов

В полиции отмечают: патент лучше оплатить заранее.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тульской области напоминает о правилах оплаты патента на осуществление трудовой деятельности.

Отсчет оплаченного периода ведется с даты выдачи документа, указанной на его оборотной стороне. Вносить ежемесячный платеж необходимо до наступления соответствующего числа каждого месяца.

Во избежание просрочки производить оплату рекомендуется заблаговременно, за 3-4 дня до истечения текущего оплаченного периода. Например, при дате выдачи патента 10 марта 2026 года, следующий платеж необходимо осуществить до 9 апреля 2026 года (рекомендуемый период оплаты — с 5 по 8 апреля).

Оплачивать патент можно как ежемесячно, так и сразу за несколько месяцев вперед. Важно помнить: пропуск срока платежа влечет за собой прекращение продления срока временного пребывания. В таком случае иностранец обязан покинуть территорию Российской Федерации до окончания последнего оплаченного периода.

Напомним, с 1 января 2026 года на территории Тульской области установлен новый размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ для трудовых мигрантов. С текущего месяца сумма ежемесячного взноса составляет 25 000 рублей.

Только за январь и февраль 2026 года сотрудниками УВМ УМВД России по Тульской области было оформлено 1717 патентов.