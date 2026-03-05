  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В УМВД рассказали, что будет, если просрочить платеж за патент на мигрантов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В УМВД рассказали, что будет, если просрочить платеж за патент на мигрантов

В полиции отмечают: патент лучше оплатить заранее.

В УМВД рассказали, что будет, если просрочить платеж за патент на мигрантов

Управление по вопросам миграции УМВД России по Тульской области напоминает о правилах оплаты патента на осуществление трудовой деятельности.

Отсчет оплаченного периода ведется с даты выдачи документа, указанной на его оборотной стороне. Вносить ежемесячный платеж необходимо до наступления соответствующего числа каждого месяца.

Во избежание просрочки производить оплату рекомендуется заблаговременно, за 3-4 дня до истечения текущего оплаченного периода. Например, при дате выдачи патента 10 марта 2026 года, следующий платеж необходимо осуществить до 9 апреля 2026 года (рекомендуемый период оплаты — с 5 по 8 апреля).

Оплачивать патент можно как ежемесячно, так и сразу за несколько месяцев вперед. Важно помнить: пропуск срока платежа влечет за собой прекращение продления срока временного пребывания. В таком случае иностранец обязан покинуть территорию Российской Федерации до окончания последнего оплаченного периода.

Напомним, с 1 января 2026 года на территории Тульской области установлен новый размер фиксированного авансового платежа по НДФЛ для трудовых мигрантов. С текущего месяца сумма ежемесячного взноса составляет 25 000 рублей.

Только за январь и февраль 2026 года сотрудниками УВМ УМВД России по Тульской области было оформлено 1717 патентов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:30 0
Другие статьи по темам
Событие
патент мигранты
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 5 марта: сырость и «температурные качели»
сегодня, в 07:00, 175 1701 5
В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку
Жизнь Тулы и области
В администрации Тулы обсудили подготовку к весеннему паводку
сегодня, в 08:00, 44 1169 -1
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
Жизнь Тулы и области
Тулякам приходят поддельные квитанции ЖКХ: как распознать обман?
сегодня, в 12:10, 32 1018 2
Снегозадержатели на крышах тульских домов оказались бесполезными
Жизнь Тулы и области
Снегозадержатели на крышах тульских домов оказались бесполезными
сегодня, в 12:25, 22 954 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Замдиректора организации по благоустройству Новомосковска отправится в колонию за взятки
Замдиректора организации по благоустройству Новомосковска отправится в колонию за взятки
Николай Воробьев: «Уверен, Дмитрий Миляев возглавит партийный список «Единой России» на выборах»
Николай Воробьев: «Уверен, Дмитрий Миляев возглавит партийный список «Единой России» на выборах»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.