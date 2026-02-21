  1. Моя Слобода
СК проводит проверку по факту цыганского дебоша на подстанции скорой помощи в Заречье

ЧП случилось в ночь на 16 февраля в Туле.

СК проводит проверку по факту цыганского дебоша на подстанции скорой помощи в Заречье

Следственный комитет начал проверку по факту цыганского дебоша на подстанции скорой помощи и морга в Заречье. Главе ведомства Александру Бастрыкину представят доклад по проверке. 

Инцидент случился в ночь на 16 февраля на подстанцию скорой из Плехановского табора привезли умершего молодого мужчину. Предположительно, он скончался от острой сердечной недостаточности. 

Как сообщал Myslo, соплеменники покойного заблокировали одну из Зареченских подстанций скорой помощи, требуя вернуть усопшего к жизни. Угрожали, скандалили. 

Бригаде пришлось 4 часа подряд пытаться реанимировать мертвого, в том числе и с помощью дефибриллятора. По словам медиков, все это время их держала в страхе толпа таборян, не выпускали из машины.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». 

сегодня, в 10:36
