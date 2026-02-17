  1. Моя Слобода
Толпа цыган оккупировала подстанцию скорой помощи и морг в Заречье

ЧП случилось в ночь на 16 февраля в Туле.

В ночь на 16 февраля на подстанцию скорой из Плехановского табора привезли умершего молодого мужчину. Предположительно, он скончался  от острой сердечной недостаточности. 

Как стало известно Myslo, соплеменники покойного заблокировали одну из Зареченских подстанций скорой помощи, требуя вернуть усопшего к жизни. Угрожали, скандалили. 

Бригаде пришлось 4 часа подряд пытаться реанимировать мертвого, в том числе и с помощью дефибриллятора. По словам медиков, все это время их держала в страхе толпа таборян, не выпускали из машины.

Дебош удалось прекратить только приехавшим на вызов силовикам и барону, который объяснил, что воскресить покойного уже не получится. Однако вся процессия проследовала за телом в морг на Дрейера, где продолжила пикет.

Представители табора часто пикетируют больницы, где умерли их близкие. Они обвиняют медиков или не верят в то, что медицина сделала все возможное. Говорят, у цыган это крайняя форма выражения горя.

сегодня, в 12:42 −5
Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с автобусом в Киреевском районе
Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП с автобусом в Киреевском районе
В Тульской области 69 студенток получили пособие по беременности и родам
В Тульской области 69 студенток получили пособие по беременности и родам

