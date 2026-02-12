Блины на пеньках, Петрушечная комедия и фестиваль кофейной культуры: полная афиша Масленицы в Тульской области

Выставки, мастер-классы, концерты — выбирайте то, что вам больше нравится! Основные гулянья пройдут 22 февраля, но многие программы стартуют уже 16-го!

Губернский каток







Широкая Масленица в рамках празднования Года единства народов России.

21 февраля, 10.00-22.00 — угощение блинами на катке;

18.00-19.15 — блинная вечеринка. 6+

площадь им. в. и. ленина

22 февраля, 11.00-11.30 — «Широкая Масленица идет». Театрализованное шествие. 0+

казанская набережная

22 февраля, 12.00-15.00 — народные гулянья «Широкая Масленица». 0+

деловой квартал « ликерка лофт »

22 февраля, 13.00-15.00 — «Здравствуй, Масленица!» Интерактивное театрализованное массовое представление. 0+

ЦПКио им. белоусова

22 февраля, с 14.00, 0+

Главная сцена

14.00-20.00 — концертная программа «Масленица-2026» (хедлайнер — «Балалайка 62»).

Фонтанная площадь

14.00-20.00 — ярмарка тульских мастеров (изделия ручной работы, блины и шашлыки);

14.00-20.00 — акция «КостерОК»;

15.00-18.00 — интерактивная площадка «Призовой столб»;





15.00-18.00 — интерактивная площадка «Молодецкие потехи» (традиционно — русские игры);

15.00-18.00 — интерактивная программа «Шоу-конкурс среди блинопеков»;

Большой круг

14.00-18.00 — интерактивная площадка «Масленичные потешки»: концертная программа, активные игры, родео «Печь», акция «КостерОК», ярмарка.

Комсомольский и Пролетарский

парки культуры и отдыха



14.00-17.00 — концертная программа «Широкая Масленица». Ярмарка мастеров, анимационные игры для детей и интерактивные площадки. 0+

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В «ДОБРОДЕЕ»

22 февраля с 12.00 до 15.00 в ремесленном дворе состоится праздник «Широкая Масленица в „Добродее“» — самое яркое и аппетитное событие весны, которое погрузит посетителей в атмосферу настоящего народного гулянья.

12.00-15.00:

Выступления фольклорных коллективов Тульской области.

«Хоккей метлами». Соревнуйтесь, забивайте голы и доказывайте, что именно ваша команда достойна звания чемпионов Масленицы!

Мастер‑классы по росписи в Кустарном антимузее. Вы узнаете секреты народных мастеров и создадите собственный шедевр.

Мастер‑классы по горячей обработке металла в Тульской кузне.

Мастер‑классы по работе с деревом и мастер‑шоу по гравировке в музейно‑выставочном комплексе «Тульский резной наличник».

Традиционные деревянные игры в «Потешной слободе». Проверьте вашу ловкость, меткость и смекалку на празднике азарта и смеха.

Игра‑бродилка «По гусиным следам» на Малой сцене. Приключение для юных следопытов. Разгадывайте хитроумные загадки и выполняйте весёлые задания.

На Пряничной веранде — ароматный чай и горячие блины с разными начинками.

12.00, 13.00, 14.00 — игра‑променад «Блинный лабиринт». Неожиданные сюрпризы, весёлые испытания и загадки. Пройдите маршрут и обменяйте жетоны на памятные подарки.

12.30, 13.45 — «Петрушечная комедия с блинным акцентом» в фольклорном театре «Булыжник». Окунитесь в мир народных масленичных традиций.

12.30, 13.15, 14.00 — премьера интерактивной программы «Сбитень: пряный разговор». Узнайте, как сбитень стал на Руси символом гостеприимства и тепла; создайте собственный купаж специй и продегустируйте.

Тот, кто соберет жетоны на локациях праздника, сможет обменять их на памятные подарки от добродеев.



Вход свободный. 0+

Масленица в Ясной Поляне

22 февраля в 17.00 в яснополянском Доме культуры (д. Ясная Поляна, 142-а) состоится праздник проводов зимы, приуроченный к окончанию Масленой недели.

Посетителей ждет концерт народного ансамбля гармонистов «Озорные переборы» (Тула), мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы и чаепитие с блинами. В программе концерта — яркие наигрыши, инструментальные обработки известных композиций и авторские мелодии от солистов ансамбля «Озорные переборы».

Участница коллектива, частушечница Галина Ракитина исполнит русские народные песни и частушки из репертуара народной артистки СССР Марии Мордасовой, а также песни прошлых лет.

После концерта в фойе Дома культуры состоится чаепитие с блинами и мастер-класс по изготовлению миниатюрной Масленицы — куклы, которая символизирует зиму.

Завершится праздник традиционной масленичной забавой — сжиганием соломенного чучела Масленицы. 6+

Справки по телефону +7 910 943-27-17.

«Заварка» — фестиваль кофейной культуры в « Октаве »

22 февраля с 12.00 в «Октаве» отметят Масленицу с блинами, кофе и чаем в русском стиле. Фестиваль объединяет дегустации, маркет, уличную развлекательную программу и просветительский лекторий про тренды, авторские напитки и продвижение в индустрии.

Программа фестиваля

Большой зал

Главная сцена кластера станет локацией для лекций и дискуссионных панелей. Для гостей выступят лекторы, которые поделятся опытом в темах трендов и инноваций, авторских напитков, маркетинга и работы с брендом.

Спикеры лектория:

Мария Рыбка, креативный директор российской сети Skuratov Coffee (Москва);

Лина Зеленецкая, руководитель образовательных проектов «Кофемания» (Москва);

Антон Каратаев, основатель кофейни Gotcha!, кофейный и чайный энтузиаст, ведущий курсов по миксологии (Санкт-Петербург);

Дмитрий Лепилин, сооснователь OPEN COFFEE FEST (Санкт-Петербург);

Станислав Кривопуст, организатор кофейного фестиваля «Флоу Фест», организатор первого независимого чемпионата по латте арту LOLC RUS, главный судья чемпионата по латте-арту России (Санкт-Петербург);

Роман Труфанов, маркетолог обжарочного цеха Вёrnin (Тула);

Александр Данилов, сооснователь сети кофеен Natura (Тула / Москва);

а также кофейные блогеры Евгения Погромская («Кофейная Женя из Питера», Санкт-Петербург), Марина Демидова («Кофеманьяки», Москва) и Ксения Позднякова (How I met your coffee, Санкт-Петербург).

Лаборатория кофе

Зона тестов и экспериментов от компании COFFEE STATION. Приглашаем в лабораторию, где вы можете создать собственный напиток вместе с опытным куратором. Здесь же — дегустация разных компонентов и проба технологий приготовления напитков.

Каптестинг от «Бари»

Профессиональная дегустация, где нужно передать вкус по разным пунктам: страна происхождения, способ обжарки, оттенки вкуса и аромата.

Брю Лаб от «Зерновой»

Зона, где вы узнаете и попробуете новые технологии создания напитков. От теории до практики буквально один глоток!

Станция каппинга

Каждый час обжарщики предлагают кофе для дегустации. Изучайте вкусы, которые появляются от разной степени обжарки и страны происхождения зёрен.

Батл бариста от «Кофе Культ»

Лучшие бариста встретятся на соревнованиях по мастерству приготовления кофе. Жюри оценит скорость, аккуратность и подачу. Победители получат подарки.

Кофейное казино от «Третьей волны»

Делайте ставки, угадывайте кофе и выигрывайте!

Чаепитие от русской чайной «Нитка»

Для всех, у кого кофе только для бодрости, а чай — для души. Откройте для себя новый вкус любимого напитка.

Двор и гулянья

На улице мы встретимся на масленичных гуляньях в русском стиле. Фотозона, гастро-поп-ап, музыка и танцы.

Детская программа. 6+

Вкусное какао, блины и катание на лошадке — для самых маленьких гостей фестиваля. А еще — увлекательные мастер-классы, после которых у ребят останутся сувениры на память.

12.00 — мастер-класс по 3D-моделированию и печати «Брелок с лисенком» (Про.Парк, 1-й этаж);

— мастер-класс по 3D-моделированию и печати «Брелок с лисенком» (Про.Парк, 1-й этаж); 15.00, 17.00 — мастер-класс по росписи пряников в форме филимоновской игрушки (Музейная мастерская, 2-й этаж);

— мастер-класс по росписи пряников в форме филимоновской игрушки (Музейная мастерская, 2-й этаж); 15.00 — раскраска миниатюр (Про.Парк, 1-й этаж);

— раскраска миниатюр (Про.Парк, 1-й этаж); 16.00 — мастер-класс по кофеграфии (книжный магазин «Манифест», 2-й этаж).

Маркет

Локальные бренды с кофейными зернами, мерчем и посудой для профессионального заваривания кофе у вас дома.

Кофейные корнеры

На фестивале будут представлены отдельные точки от обжарочного цеха ВЁRNIN и кофейни Surf Coffee, где гости смогут приобрести зерно и напитки.

Лаундж-зона от бара «ХУД.»

Чайные коктейли, тульские пряники, DJ-сеты — для тех, кому нужна передышка в шуме фестиваля.

Вход бесплатный по регистрации на сайте oktavaklaster.ru. 12+

Масленица на Куликовом поле

Масленица на Куликово поле идет, блин да мед несет! Музей-заповедник «Куликово поле» готовится встречать широкую Масленицу и предлагает всем желающим присоединиться к ярким и вкусным торжествам!

Интерактивная программа с дегустацией «Масленица. Праздничный стол Куликова поля»

16-20 февраля в 12.00, 15.00, 16.30; 21 и 22 февраля в 13.00, 16.00, 17.30.

Музей-лаборатория пространства «Археология» (Тула, ул. Металлистов, 8)

Длившаяся семь дней Масленичная неделя была богата обычаями и обрядами, направленными на почитание предков и молодых семей, дарившими надежду на богатый урожай и весеннее половодье. Масленая — или в православной традиции Сырная седмица — готовила людей к Великому посту — семинедельному воздержанию от скоромной пищи и развлечений.

Всю неделю на Масленицу было принято печь блины и ходить в гости. Зовет к себе на праздник и пространство «Археология». На гастрономической программе, посвященной масленичным традициям Куликова поля, всех угостят блинами-гречишниками, пшенниками и тыквенными тянками. Участники нарядят чучело Масленицы, споют заклички.

Цена билетов — 500 руб. 6+.

Катание на санях с куклой Масленицей

16-21 февраля, 11.00-13.00.

Конный двор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» (Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино)

Многие из масленичных развлечений прошлого живы на Куликовом поле и в XXI веке. Это и о катаниях на санях. Любимый крестьянами и знатными господами досуг предлагают в селе Монастырщино. Здесь на Масленой неделе можно прокатиться в компании с куклой Масленицей и сделать колоритные фотографии.

Цена билетов — 300 руб. (дети до 12 лет в сопровождении взрослых). 0+

Интерактивная программа «Как на Масленой неделе»

16-20 февраля, 13.00.

Конный двор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» (Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино)

Окунуться в атмосферу настоящей русской Масленицы со всем ее раздольем можно на Конном дворе музея-заповедника «Куликово поле». Участники программы отправятся в увлекательное путешествие по дням Масленой недели, каждый из которых наши предки встречали по-особенному. Посетителей ждут народные игры и забавы, масленичные головоломки и приготовление блинов на пеньках.

Цена билетов — 500 руб. 12+

Интерактивная программа «Масленица по-купечески»

21 и 22 февраля, 15.00.

Музей купеческого быта (Тульская область, Кимовский район, поселок Епифань, ул. Кимовская, 8)

Посетители интерактивной программы узнают, как назывались дни Масленой недели и как отмечали каждый из них, смастерят традиционную тряпичную куклу Куликова поля, разыграют проводы зимы и отведают блинов с купеческим вареньем.

Цена билетов — 600 руб. 6+

Интерактивная программа «Ой, Маслёна, красота!»

21 и 22 февраля, 12.00.

Музей «Тульские древности» (Тула, пр. Ленина, 47)

Участники встречи проживут за 45 минут все дни Масленой недели: нарядят чучело в поневу и встанут вместе с Масленицей в хоровод, поиграют с озорником-Петрушкой и силу богатырскую измерят, узнают старинные рецепты блинов и выучат народные песни.

Цена билетов — 250 руб. 6+

Богатырская Масленица на Куликовом поле

22 февраля, 11.00-16.00.

Конный двор Государственного музея-заповедника «Куликово поле» (Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино)

На Конном дворе музея-заповедника «Куликово поле» впервые празднуют Богатырскую Масленицу. В программе: катания на санях и конное шоу, исторический спектакль с Петрушкой, блины на пеньках, сожжение пятиметровой соломенной куклы Масленицы, песни, игры, угощения…

Есть платные и бесплатные площадки. 0+

Мастер-класс «Блины на пеньках» с обзорной экскурсией по мемориалу героям Куликовской битвы

22 февраля, 13.00.

Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы (Тульская область, Кимовский район, село Монастырщино)

Вкусные и ароматные блины на пеньках — фирменная забава Куликова поля. Печево интересно и приготовить, и продегустировать. На мастер-классе участникам расскажут, как сделать необычную походную печку, и предоставят место у нее для приготовления масленичных шедевров. После чаепития всех ждет экскурсия по территории комплекса.

Цена билетов — 450 руб. 6+

Тульское музейное объединение

Краеведческий музей, тел. 30-79-75

18-21 февраля — праздник «Все коту Масленица».

Гости узнают историю праздника и сделают своими руками домашнюю куклу Хозяюшку.

По предварительной записи, 6+

20 февраля, 18.00.

Мастер-класс «Масленичный веник». Гости создадут «домашнее» чучело к празднику. 6+

Музей «Тульские самовары», тел. 31-23-33

21 февраля, 14.00 — уличные гулянья: мастер-класс по розжигу самовара и старинные масленичные забавы.

По предварительной записи. 6+

Музей П. Н. Крылова, тел. 41-04-60

21 февраля, 15.00 — культурно-образовательное занятие «Душа ты моя, Масленица!». Об истории и традициях праздника. 6+

22 февраля, 12.00 — мастер-класс по изготовлению традиционной куклы-закрутки. 6+

Музейная экспозиция на станции Жданка, тел. 8 (48761) 2-25-32

17–21 февраля — музейный праздник «Путешествие по Масленичной неделе». Игры, конкурсы, хороводы и частушки.

По предварительной записи для организованных групп школьников. 6+

Богородицкий дворец-музей и парк, тел. 8 (48761) 2-25-32

17–21 февраля — музейный праздник «Масленичные посиделки». Театрализованное представление, подвижные игры, конкурс по поеданию блинов на скорость и уличные гулянья.

По предварительной записи для организованных групп школьников. 6+

Девягорско-Лихвинский музей-заповедник, тел. 8 953 955-04-12

19 февраля, 11.00 — игра-викторина «Масленица». 6+

Музей В. Ф. Руднева, тел. 8 (48734) 4-15-29

19 февраля, 12.00 — праздничная программа «Разгуляй». Организаторы поговорят с гостями о традициях и обычаях, поиграют в народные игры. 12+

Музей-усадьба А. Т. Болотова «Дворяниново», тел. 8 (48734) 2-65-11

22 февраля, 12.00 — праздник «Масленица хороша — широка ее душа». Гулянья, игры, хороводы. 6+

Музей русского и современного искусства в селе Крапивне, тел.

8 953 955-13-81

22 февраля, 12.00 — театрализованное уличное мероприятие «Вкусное солнышко — Масленица!». 6+

