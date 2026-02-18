  1. Моя Слобода
Фельдшер Екатерина Прядухина: «Своей работой мы пытаемся сделать мир лучше. И такое счастье, что у нас это получается!»

21 февраля в России отмечается День фельдшера.

Фельдшер Екатерина Прядухина: «Своей работой мы пытаемся сделать мир лучше. И такое счастье, что у нас это получается!»
Фото предоставлены героиней публикации.

Это профессиональный праздник специалистов среднего медицинского звена, которые оказывают первую помощь, работают на скорой, в ФАПах и поликлиниках.

Хотя праздник не является официальным, он подчеркивает важность работы фельдшеров, часто спасающих жизни в критических ситуациях. Наша героиня Екатерина Прядухина в профессии уже 16 лет. Сейчас работает в ФАПе «Иноземский» Ефремовской районной клинической больницы имени А. И. Козлова.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/05/ef/e969-1157-4c46-b1d7-367248b2ed95/c8a06cb1-10f1-4e9b-9308-94cc10671d27.jpg

— С самого детства меня привлекала медицина, — рассказывает Екатерина Валериевна. — Еще в школе я интересовалась анатомией людей и животных. Первые медицинские навыки отрабатывала на своих домашних питомцах и лечила бездомных собак и птичек. Своему попугаю пыталась вылечить сломанную лапку. И когда встал вопрос, куда пойти учиться после школы, я выбрала медицину. Я знала, что это — мое дело жизни. 

В 2010 году Екатерина Прядухина окончила Ефремовский медицинский колледж по специальности «сестринское дело». После выпуска работала медсестрой в терапевтическом отделении, а в 2016 году перевелась в ФАП «Зареченский», где работала под руководством фельдшера-наставника.

— Я старалась по максимуму впитать все те знания, что мне давали. Отсюда зародился интерес к данной специальности.

В 2020 году Екатерина Валериевна поступила в Ефремовский филиал Рязанского медицинского университета на специальность «лечебное дело». Через два года ей предложили трудоустроиться в ФАП «Иноземский» медсестрой, а затем перевели на должность фельдшера.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/05/ef/e969-1157-4c46-b1d7-367248b2ed95/4fdab71f-f3b6-46dc-b4b8-0c4c4e5f09cd.jpg

— В моей профессии самое важное — спасать жизни людей. Приходят на прием с разными заболеваниями, и к каждому нужен свой подход. Работа в медицине — это призвание, и одно из важных качеств фельдшера — терпение. Наряду с оказанием неотложной помощи веду прием и профилактическую работу среди детского и взрослого населения: вакцинация, диспансеризация,  профилактический медицинский осмотр, диспансерное наблюдение больных, состоявших на диспансерном учете. 

На привлечение квалифицированных медицинских кадров в систему здравоохранения нацелен нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

В 2024 году Екатерина Прядухина получила государственную поддержку:

  • единовременную выплату
  • служебный транспорт Лада Нива. Екатерина сама за рулем, и доезд на авто позволяет сэкономить драгоценное время. 
  • дополнительные ежемесячные региональные выплаты медицинского работника.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/05/ef/e969-1157-4c46-b1d7-367248b2ed95/804e7ddd-02d9-45c2-a881-fa674025efd0.jpg

Сейчас фельдшер обслуживает два населенных пунка: деревни Иноземка и Воронское, в них живут 776 человек, из них 628 человек — взрослые, 148 — дети. 

— Многие думают, что моя работа тяжелая и физически, и морально. Но для меня она не тяжелая. Все мои пациенты — люди понимающие, в их глазах я всегда вижу доброту, признательность. От нас зависит жизнь каждого пациента, и мы своей работой пытаемся сделать мир лучше. И такое счастье, что у нас это получается! 

 

