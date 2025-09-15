  1. Моя Слобода
Полкило наркотиков и нападение на полицейского: в Новомосковске осудили группу дилеров
Фото Артёма Жильцова.

Мужчина получил 14,5 лет колонии сторого режима, а его напарница – 11 лет.

Доказательства, собранные новомосовскими следователями, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении мужчины и женщины, причастных к 138 эпизодам покушения на сбыт наркотиков и применению насилия в отношении представителя власти.

Установлено, что 11 декабря прошлого года при задержании сотрудниками полиции двух сбытчиков наркотических средств злоумышленники оказали сопротивление и нанесли одному из полицейских не менее 5 ударов.

Позже у задержанной паре были обнаружены более 49 гр. кокаина и 395 гр. мефедрона. Мужчине и женщине было предъявлено обвинение в 138 покушениях на сбыт наркотиков и в применении насилия в отношении представителя власти.

Судом они признаны виновными в инкриминируемых преступлениях. Мужчина проведёт ближайшие 14,5 лет в колонии строгого режима и должен заплатить штраф в 50 тысяч рублей. Его напарница получила 11 лет и штраф в 30 тысяч рублей.

Фотограф:
вчера, в 18:32 0
Событие
судприговор судасбыт наркотиковнаркоторговцыСУ СК России по Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

