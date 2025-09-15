За лето в загородных лагерях отдохнули 62 тысячи тульских школьников

Фото: Алексей Пирязев

Заместитель председателя правительства Тульской области — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова доложила, что всего за летний сезон в оздоровительной кампании приняли участие 62 тысячи школьников. Это почти на 4200 человек больше, чем в прошлом году и составляет порядка 40% от общего числа учащихся.

В регионе работало 16 загородных, 356 пришкольных лагерей, 52 лагеря труда и отдыха, семь палаточных лагерей. Во Всероссийских детских центрах отдохнули 105 юных туляков.

В Тульской области работали 23 профильные смены, на которых ребята получили новые навыки в различных сферах. Впервые прошли смены «Инженеры будущего» в реконструированном в этом году лагере «Звездный» и смена «Содружество орлят России: равнение на героев» в центре отдыха «Новая волна». Было проведено более 50 тысяч досуговых мероприятий для детей, которые находились дома. Все участники пришкольных лагерей и лагерей труда и отдыха побывали на экскурсиях в муниципальных и государственных музеях.

В лагерях и санаториях Черноморского побережья летом побывали 3 800 тульских школьников, в том числе 700 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, в лагерях Краснодарского края и Республики Крым, а также в лагере «Новая волна» в Тульской области побывали более 550 детей из Мариуполя. Еще 100 юных мариупольцев отдохнут в нашем регионе в декабре.

Ольга Гремякова отметила, что центр отдыха «Новая волна» впервые вошел в ТОП-15 лагерей России по итогам первого этапа Всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России-2025».

В лагерях всех типов было оздоровлено 850 детей с инвалидностью и ОВЗ. Министерство труда и социальной защиты Тульской области организовало профильные смены для 103 детей-инвалидов по типу «мать и дитя». Глава региона дал поручение Ольге Гремяковой совместно с общественным советником Губернатора Анастасией Тарасовой усилить работу по оздоровлению детей с инвалидностью и ОВЗ.

1600 детей из семей участников СВО впервые побывали в детских оздоровительных центрах Республики Беларусь на отдыхе с экскурсионной и образовательной программой. Ольга Гремякова отметила, что отзывы детей и родителей об отдыхе в Беларуси были положительными. Сотрудничество будет продолжено и в следующем году.

В августе около 300 курских детей стали участниками смены Движения Первых в лагере «Звездный». С 1 сентября в центре отдыха «Новая волна» оздоравливаются 100 школьников из Горловки.

В этом году выплачено 1614 компенсаций родителям за самостоятельно приобретенные путевки.



Координатором подготовки вожатых в этом году назначен педагогический университет имени Льва Николаевича Толстого. Впервые в лагеря пришли 600 вожатых, прошедших профессиональную подготовку по единой утвержденной Министерством просвещения России программе. Для популяризации этой профессии в регионе активно создаются отряды помощников, сформированные из активных старшеклассников, многие из которых готовы продолжать свое обучение по педагогическому направлению в дальнейшем. Дмитрий Миляев поручил проработать вопрос привлечения участников проекта «Герой71» к вожатской деятельности.

По словам губернатора, популярностью в этом году пользовалась профильная смена «Орлята России». Дмитрий Миляев поручил тиражировать практику проведения таких смен.



За время проведения оздоровительной кампании нарушений не выявлено. Губернатор поручил еще раз детально проанализировать прохождение летней кампании и отработать замечания и предложения контролирующих органов.

Также глава региона поручил поощрить лучших сотрудников, которые приняли активное участие в организации качественного отдыха детей.

В следующем году планируется возведение двух модулей в лагере «Орленок» в Туле. Также в двух лагерях будет выполнен ремонт пищеблока и медпункта. Планы сформированы до 2030 года.

Дмитрий Миляев поручил сформировать единую концепцию по восстановлению лагеря «Алексин Бор» и проработать целесообразность его объединения с лагерем «Космос».

Также ггубернатор дал поручение Ольге Гремяковой совместно с главами муниципалитетов, руководителями силовых ведомств, управлением Роспотребнадзора держать на особом контроле подготовку к осенней оздоровительной компании.