Уголок Питера в центре Тулы: всё о новом пространстве «Двор» в Учетном переулке

Фото Дмитрия Дзюбина.

Не так давно наш уютный пряничный городок облетела радостная новость: в Туле появится еще одно городское пространство. Удивление вызвало и выбранное место: оказывается, в Учетном переулке за закрытыми воротами все это время прятался атмосферный питерский двор!





Энтузиасты объединились, чтобы сделать из захламленной территории и поеденного временем здания бывшего Учетного московского банка атмосферное место, которое полюбится тулякам.



Мы поговорили с предпринимателем и просто неравнодушным туляком Никитой Куниловым, который взялся вместе с другом Никитой Пипией за непростой и трудоемкий проект. Вот уже несколько месяцев ребята вместе с волонтерами днями и ночами очищают территорию от строительного мусора.







— Никит, расскажи, как вы нашли этот двор?

— Мы с Никитой Пипией искали место под заведения общественного питания. Параллельно мы занимаемся общепитом: я открывал кофейни, у Никиты есть чайная.

Смотрели разные помещения и наткнулись на этот закрытый двор. Сюда, если не знаешь, просто так не попасть: ворота всегда заперты. А с другой стороны здания сюда заходят только его арендаторы.

— Почему вы решили открыть заведения именно здесь?

— Мне нравилось это здание давно. Еще когда здесь был «Ростелеком», я выходил на владельцев и предлагал сделать общую концепцию этого места, но тогда им было интереснее его просто продать.



Увидев двор, мы сразу поняли, что хотим открываться здесь, несмотря на объём работ. Это пространство будет хорошо работать, когда мы его заполним концептуальными и интересными для туляков проектами. Поэтому мы хотим, чтобы все заведения, творческие студии и мастерские находились в синергии и были объединены общим вайбом.

Ребята взяли здание и территорию, прилегающую к нему, в длительную аренду с расчетом, что они его восстановят, благоустроят двор, отремонтируют помещения и в дальнейшем будут организовывать здесь спектакли, концерты, маркеты, творческие вечера и художественные выставки.





— Вы уже понимаете, какие заведения общепита точно зайдут к вам на аренду?



Никита улыбнулся и сначала не хотел отвечать, сохранив интригу до открытия. Но потом все же приоткрыл завесу тайны:

— Здесь будет заведение известного тульского шеф-повара с русско-азиатской кухней и проект с турецким стритфудом. Мы откроем бар с бильярдом по московско-питерскому формату, в Туле такого еще нет.



Уже есть винтажный магазин, мы переместим его в глубь двора, во флигель. Планируем открыть творческие открытые мастерские на втором этаже…

Ребята пока не открывают всех карт, чтобы, во-первых, мы их не сглазили, а во-вторых, работ еще немало и планы могут меняться в зависимости от самых разных обстоятельств.



— Будете ли вы реставрировать фасады зданий или оставите их такими, какие они есть?

— У нас было два варианта: либо мы зачищаем фасад, убираем всю фактуру и штукатурим стены заново, но тогда потеряется та самая атмосфера; либо мы оставляем все как есть. Мы решили сделать все, чтобы сохранить вайб этого места, поэтому фасад чистим, делаем его безопасным (чтобы ничего не отвалилось) и оставляем в таком старинном виде.

— Сколько входов в пространство?

— Входов во «Двор» несколько. Есть со стороны проспекта Ленина. Вход со стороны арки будет основным: он большой, открытый, привлекает внимание. Даже проходя мимо, люди заглядывают, спрашивают, интересуются.

— Когда во «Дворе» откроются первые заведения?

— Мы сейчас на этапе подписания документов. У нас уже сформирована очередь на некоторые из помещений. Мы отбираем арендаторов, чтобы сочетались друг с другом.



Какие-то точки, возможно, откроются уже в этом году, но полноценно «Двор» заработает к весне.

— Забавный вопрос. Это старинное здание с большой историей. А вдруг тут привидения водятся?

— Это бывшее здание Московского банка, поэтому, может, здесь и водится какой-нибудь призрак банкира! Впрочем, он нам не помешает, мы только за (смеется).

— Какие-то мероприятия проводили уже в этом пространстве?

— Мы уже проводили несколько небольших мероприятий, но к сожалению, у нас небольшая команда и сил на все не хватает. Мы решили не распыляться, а сосредоточиться исключительно на работах.

К проекту подключилось около 60 неравнодушных туляков, которые вместе с двумя Никитами благоустраивают территорию: разбивают бетон, таскают кирпичи, убирают хлам и строительный мусор.

— Люди сами написали, предложили помощь, мы не отказались. Для нас ценно такое внимание к проекту.



У нас есть идея: возможно, мы откроем сбор средств на благоустройство внутренней территории с учетом того, что при укладке плитки мы заложим камушки с именами тех, кто нам помогал как делом, так и финансами.

— Какова главная идея «Двора»?

— Можно назвать «Двор» уголком Питера в центре Тулы. В нашем городе таких пространств еще не было. Здесь и что-то ностальгическое (этакий двор, куда все мы в детстве выходили гулять), и что-то от типичного для Санкт-Петербурга двора-колодца. Что-то творческое, камерное и ламповое, что объединяет людей. Ни в коем случае не шумное и тусовочное место.

Никита поделился и еще одной тайной: название «Двор» пока техническое и временное. Возможно, его изменят. Но что-то подсказывает, что такое имя очень подходит этому уютному месту!