В Белеве конфликт между старостой деревни и жителями закончился штрафом для каждого

В Белевском районе прокуратура провела проверку по обращению троих жителей деревни Кураково.

В июле 2025 года в результате конфликта между жителями деревни — женщиной, выбранной сельской старостой, и мужчиной, проживающим в населенном пункте, — каждый из них высказал в адрес друг друга оскорбления, направленные на унижение чести и достоинства, а спустя несколько дней сельская староста оскорбила мать своего оппонента.

«Поскольку возбуждение дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) относится к исключительной компетенции прокурора, по результатам проверки прокурор Белевского района вынес соответствующие постановления в отношении всех заявителей», — рассказали в региональной прокуратуре.

Суд привлек граждан к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 9 тысяч рублей.