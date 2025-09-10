  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Белеве конфликт между старостой деревни и жителями закончился штрафом для каждого - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Белеве конфликт между старостой деревни и жителями закончился штрафом для каждого
Фото из архива Myslo.

В Белеве конфликт между старостой деревни и жителями закончился штрафом для каждого

Суд оштрафовал трех участников ссоры на 9 тысяч рублей.

В Белевском районе прокуратура провела проверку по обращению троих жителей деревни Кураково. 

В июле 2025 года в результате конфликта между жителями деревни — женщиной, выбранной сельской старостой, и мужчиной, проживающим в населенном пункте, — каждый из них высказал в адрес друг друга оскорбления, направленные на унижение чести и достоинства, а спустя несколько дней сельская староста оскорбила мать своего оппонента.

«Поскольку возбуждение дел об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление) относится к исключительной компетенции прокурора, по результатам проверки прокурор Белевского района вынес соответствующие постановления в отношении всех заявителей», — рассказали в региональной прокуратуре. 

Суд привлек граждан к административной ответственности. Общая сумма штрафа составила 9 тысяч рублей.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:00 −1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ссораштрафконфликт

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
70 консультаций и четыре сохраненные жизни: в Туле два месяца работает кабинет социального помощника
70 консультаций и четыре сохраненные жизни: в Туле два месяца работает кабинет социального помощника
Чем нас удивит «Театральный дворик» в этом году: театр клоунады, большая кукла-марионетка, предсказания и шоу воздушных гимнастов
Чем нас удивит «Театральный дворик» в этом году: театр клоунады, большая кукла-марионетка, предсказания и шоу воздушных гимнастов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.