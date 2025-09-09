Чем нас удивит «Театральный дворик» в этом году: театр клоунады, большая кукла-марионетка, предсказания и шоу воздушных гимнастов

Фото Алексея Пирязева

В эти выходные Тула снова превратится в театральную сцену под открытым небом.



Зрителей «Театрального дворика» вновь ждут представления артистов из разных городов России, кукольные спектакли, выступления артистов цирка, танцоров, акробатов, клоунов, музыкальных групп, артистов оригинальных жанров.



Организаторы фестиваля обещают: интересно будет всем —

и детям и взрослым.

Ольга Глущенко, организатор «Театрального дворика» — В этом году «Дворик» снова будет удивлять! Ожидается много зрелищных, красивых спектаклей, например «Авиаторы» от театра клоунады «Микос» из Москвы. Это настоящие «мастодонты» уличного театра, они работают уже более 30 лет! Отдельная любовь всех зрителей — Ксюша. Когда вы её увидите — сразу всё поймёте. Вау-театр из Воронежа покажет нестандартный и необычный спектакль «Как царь Пётр что-нибудь там». Очень рекомендуем посмотреть! В Тулу снова приедут любимцы публики «Белки в кругосветке» от театра ARTist из Череповца, это просто море позитива!



Даст старт «Театральному дворику» традиционное карнавальное шествие. Начнется оно в 13.50 от Музея самоваров.



Торжественное открытие «Театрального дворика» состоится в Тульском кремле у Башни Ивановских ворот в 14.30.



Расскажем подробно о работе площадок фестиваля.





13 сентября — «Театральный дворик» в центре Тулы







Башня Ивановских ворот



14.30 — Открытие фестиваля.

15.00 — «Авиаторы». Театр клоунады «Микос» (г. Москва) — 50 мин.

17.00 — «Как Царь Пётр что-нибудь там». ВАУ Театр (г. Воронеж) — 45 мин.



Газон



16.00 — Моноспектакль «S.O.S». Алёна Шишкина (г. Казань) — 45 мин.

18.00 — «Белки в кругосветке». Театр «ARTist» (г. Череповец) — 45 мин.



Никитская башня



15.00 — «Каменный гость или история о хитроумном и бесстрашном озорнике и обольстителе Дон Гуане». Театральный проект «Запалки» (г. Москва).~ 25 мин.

16:00 — «Дворник Семён Степаныч». Кукольный театр «Крылатый дом» (г. Пермь) — 60 мин.

17:00 — «Каменный гость или история о хитроумном и бесстрашном озорнике и обольстителе Дон Гуане». Театральный проект «Запалки» (г. Москва) — 25 мин.

18:00 — «Дворник Семён Степаныч». Кукольный театр «Крылатый дом» (г. Пермь) — 60 мин.



Тульская азбука



15.00 — Студия цыганского танца BohoDance и ансамбль Богема (г. Тула) ~ 45 мин.

16.00 — Старый Цирк «Ле БУФФ оН». Театр клоунов«Пампуш» (г. Москва) — 50 мин.

17.00 — «Рассказки по классике». Театр «Эрмитаж» (г. Тула) ~ 50 мин.

18.00 — Шоу воздушных гимнастов.

Центр циркового искусства «Воздушный проект» (г. Тула) — 60 мин.



Петр и Феврония



15.00 — «Как Бывало В Старину». ВАУ Театр (г. Воронеж) — 60 мин.

16.00 — «Три урока русской словесности». Арт-лаборатория «RAZGAR» (г. Воронеж) — 35 мин.

17.00 — «Театр в кармане». Театр кукол «Волшебная шляпа» (г. Королев) ~ 45 мин.

18.00 — Oh my God. Abray Шоу (г. Уфа) — 60 мин.

14.30 — 19.00 — Непредсказуемый предсказатель. (г. Санкт-Петербург)





14 сентября — городское пространство «Ликерка»







Блоха



14.00 — Школа танцев LOOK AT ME (г. Тула) — 50 мин.

15.00 — «По улице слона водили». Уличный Театр ЛАРАМБЛА (г. Ростов-на-Дону) и GINGER BRASS BAND (г. Тула) — 35 мин.

16.00 — МИЛОдрама «Как завещала Лариса». Театр «ARTist» (г. Череповец) — 25 мин.

16.30 — Шоу барабанщиков CRAZY ARMY DRUM SHOW (г. Тула) — 25 мин.

17.00 — «Авиаторы». Театр клоунады «Микос» (г. Москва) — 50 мин.

18.00 — «По улице слона водили». Уличный Театр ЛАРАМБЛА

(г. Ростов-на-Дону) и GINGER BRASS BAND (г. Тула) — 35 мин.

19.00 — Кроссовер ансамбль Red Sparrow Band (г. Тула) — 45 мин.

20.00 — Позитив-бэнд Jazzophrenia (г. Тула) — 45 мин.

20.45 — Шоу-проект «Стихия» (г. Тула) — 15 мин.

21.00 — Закрытие фестиваля.

Двор



14.00 — ЦСХ А. Камериловой (г. Тула) — 55 мин.

14.55 — Contemporary. Виктория Попова (г. Тула) — 2 мин.

15.00 — «Легенда о девушке и драконе».

Театр «Эрмитаж» (г. Тула) — 50 мин

16.00 — «Театр в кармане». Театр кукол «Волшебная шляпа» (г. Королев) — 45 мин.

17.00 — «Бабайки или НЕ ТО». Дуэт «НЕБОЛЕТ» (г. Челябинск) — 50 мин.

18.00 — Центр циркового искусства «Воздушный проект» (г. Тула) — 70 мин.

19.30 — Студия цыганского танца BohoDance и ансамбль Богема (г. Тула) — 45 мин.



Парковка



14.00 — «Автор — неизвестен». Творческое объединение «ВНЕ» (г. Тула) — 75 мин

15.15 — Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (г. Тула) — 60 мин.

16.05 — Воздушная акробатика «Олимпия» (г. Тула) — 10 мин.

16.20 — «Три урока русской словесности». Арт-лаборатория «RAZGAR» (г. Воронеж) — 35 мин

17.00 — Oh my God. Abray Шоу (г. Уфа) — 60 мин.

18.00 — «В черном? Красном? Зале.». 13|14 theatre (г. Самара) — 30 мин.

19.00 — «Маленькие трагедии». Театр «Эрмитаж» (г. Тула) — 75 мин.

14.30 — 19.00 — Непредсказуемый предсказатель. (г. Санкт-Петербург). Кукольный театр «Крылатый дом» (г. Пермь) «Русский Раек». Алексей Чижов. (г. Москва).