70 консультаций и четыре сохраненные жизни: в Туле два месяца работает кабинет социального помощника

70 консультаций и четыре сохраненные жизни: в Туле два месяца работает кабинет социального помощника

Здесь беременные пациентки могут получить консультации по мерам социальной поддержки, юридическую и психологическую помощь.

Кабинет социального помощника открылся 8 июля в женской консультации перинатального центра и пользуется популярностью среди беременных пациенток. 

_ZYB9962.jpg

Эвелина Шубинская, директор ГУ ТО СМФЦ «Мой семейный центр»: 

– Кабинет дает возможность будущим мамам получить не только медицинское сопровождение, но и узнать обо всех мерах социальной поддержки:  выплатах, возможности взять вещи для малыша напрокат и т. д. Помимо этого, здесь сразу же могут помочь подать заявление на получение помощи через  «Госуслуги». 

Если мама находится в сложной жизненной ситуации, она может встать на сопровождение. Также можно получить помощь от психологов, юристов и специалистов по социальной работе. 

Одна из категорий, посещающих этот кабинет, – женщины в ситуации репродуктивного выбора. Такое бывает, если будущая мама оказалась без поддержки близких. Наша задача – убедить женщину принять правильное решение, дать ей поддержку. Мы готовы вести такую семью минимум до трех лет. Это важно. С начала работы кабинета благодаря социальной поддержке решение родить ребенка приняли четыре женщины.

_ZYB9977.jpg

О том, насколько полезен кабинет социального помощника, рассказали сами беременные женщины.

_ZYB9982.jpg

Юлия Клыкова:

– Я беременна вторым ребенком и, чтобы узнать о полагающихся мне мерах поддержки, пошла сначала в МФЦ, но там мне не дали полной картины. Здесь же сотрудник специализируется именно на помощи беременным женщинам, поэтому мне все рассказали, сориентировали, какие документы нужно собрать, как и когда можно подать заявления. Это большая помощь, поскольку найти всё самим в интернете непросто, можно многое упустить. Удобно, что кабинет находится прямо в здании женской консультации, можно совместить его посещение с приемом врача. 

До конца 2025 года кабинеты социального помощника появятся во всех женских консультациях города. А в 2026 году проект масштабируют во всех районах Тульской области.

_ZYB9964.jpg

Появление кабинета социального помощника – часть системной работы региона в рамках нацпроекта «Семья».

В этом году по инициативе губернатора Дмитрия Миляева в Тульской области были запущены новые меры поддер­жки семей:

  • выплата 1 млн рублей молодым матерям (до 25 лет – при рождении второго ребёнка, до 28 – третьего);
  • увеличение до 1 млн рублей выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям;
  • льготы на аренду жилья и покупку квартир для семей студентов;
  • пункты проката предметов первой необходимости для детей до полутора лет.

Узнать больше о мерах поддержки можно по единому номеру 129, а также на портале семья71.рф.

сегодня, в 12:20 +1
