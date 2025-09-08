В Узловой психопат надругался над сотрудницей МФЦ и пытался изнасиловать в кафе официантку

В Узловой 22-летний Евгений Д. обвиняется в покушении на изнасилование, насильственных действиях сексуального характера и уклонении от административного надзора.

По информации Myslo, Евгений освободился из колонии в феврале 2025 года. Осужденный за тяжкое преступление, молодой человек всячески нарушал установленный административный надзор: посещал массовые мероприятия, выезжал за пределы Узловой.

А в мае Евгений, угрожая убийством, надругался над сотрудницей МФЦ. После этого попытался изнасиловать официантку в кафе. Женщина сумела отбиться от нападавшего и сообщила о преступлении в полицию. Правоохранители в кратчайшие сроки задержали Евгения.

Отметим, что ранее обвиняемый был судим за 3 эпизода насильственных действий сексуального характера. Одной из его жертв стала школьница.

Уголовное дело в отношении Евгения Д. направлено в суд для рассмотрения по существу. По нашей информации, проведенная экспертиза выявила у молодого человека психическое заболевание. К нему будет применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.