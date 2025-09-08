В Туле разработали два принципиальных сценария развития регионального транспорта

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области создают современную и эффективную маршрутную сеть.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская провела совещание по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания населения. Напомним, ранее анонсировалось, что научно-исследовательской работой займется компания ООО «Аркон».

В минтрансе отметили, что подрядчик провел масштабные исследования. В основе разработки — большой массив данных, включая анонимную информацию о передвижениях жителей от сотовых операторов, результаты социологических опросов и детальный анализ пассажиропотоков.

Как проходило исследование? На первом этапе провели социологический опрос с участием 4016 респондентов, изучили данные об оплате проезда за три месяца, провели натурные обследования более 100 рейсов, обработали 4330 обращений и жалоб от жителей на работу транспорта, проанализировали передвижения (эту информацию предоставили сотовые операторы).

На втором этапе на основе собранных данных была построена математическая модель транспортной сети.

Специалисты разработали и просчитали два принципиальных сценария развития регионального транспорта.

В ведомстве отметили, что по каждому сценарию подготовлен подробный реестр маршрутов, просчитана потребность в подвижном составе, проведено моделирование транспортных потоков и оценены экономические показатели.

Разработанные документы станут основой создания удобной и современной транспортной системы региона.