  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле разработали два принципиальных сценария развития регионального транспорта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле разработали два принципиальных сценария развития регионального транспорта
Фото Алексея Пирязева.

В Туле разработали два принципиальных сценария развития регионального транспорта

В Тульской области создают современную и эффективную маршрутную сеть.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская провела совещание по разработке регионального стандарта транспортного обслуживания населения. Напомним, ранее анонсировалось, что научно-исследовательской работой займется компания ООО «Аркон». 

В минтрансе отметили, что подрядчик провел масштабные исследования. В основе разработки — большой массив данных, включая анонимную информацию о передвижениях жителей от сотовых операторов, результаты социологических опросов и детальный анализ пассажиропотоков.

Как проходило исследование? На первом этапе провели социологический опрос с участием 4016 респондентов, изучили данные об оплате проезда за три месяца, провели натурные обследования более 100 рейсов, обработали 4330 обращений и жалоб от жителей на работу транспорта, проанализировали передвижения (эту информацию предоставили сотовые операторы).

На втором этапе на основе собранных данных была построена математическая модель транспортной сети.

Специалисты разработали и просчитали два принципиальных сценария развития регионального транспорта.

В ведомстве отметили, что по каждому сценарию подготовлен подробный реестр маршрутов, просчитана потребность в подвижном составе, проведено моделирование транспортных потоков и оценены экономические показатели.

Разработанные документы станут основой создания удобной и современной транспортной системы региона.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
вчера, в 16:00 −4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
транспортразвитие общественного транспорта

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Смертельное ДТП с «Камаро»: суд смягчил приговор Дмитрию Дубовенко
Смертельное ДТП с «Камаро»: суд смягчил приговор Дмитрию Дубовенко
Под Тулой автоледи погибла, влетев в фуру на встречке
Под Тулой автоледи погибла, влетев в фуру на встречке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.