В Тульской области с октября стартует вакцинация против краснухи

Фото Дмитрия Дзюбина.

С 1 октября в Тульской области стартует вакцинация против краснухи, которая продлится до конца 2026 года, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В России иммунизация от краснухи включена в Национальный календарь профилактических прививок и предусматривает вакцинацию детей в возрасте 1 года и 6 лет и женщин в возрасте от 18 до 25 лет включительно.

Особое внимание уделяется вакцинации женщин репродуктивного возраста, особенно планирующим беременность. Заболевание переносится женщиной легко, но серьезно влияет на развивающийся плод, вызывая синдром врожденной краснухи (СВК). Последствия включают тяжелые патологии развития ребенка: микроцефалия, глухота, сердечные дефекты и поражение глаз.

Чтобы избежать этих рисков, специалисты рекомендуют своевременно вакцинироваться.